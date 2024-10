Neuquén La Mañana ingresos El titular de Ingresos Públicos responde a diputados del PJ por el proyecto de trámites gratuitos

Juan Martín Insúa.

Hoy me encontré con la noticia de que presentaron un proyecto en la Legislatura provincial para eliminar las tasas por servicios que presta la Administración Pública Provincial, estableciendo que: “Los servicios que preste la Administración Pública provincial son gratuitos”.

La realidad es que no existe algo así como un almuerzo gratis, como le gustaba decir al economista Milton Friedman. Los servicios que presta la administración pública nunca son gratuitos, alguien los paga, e históricamente se vienen cubriendo con impuestos, tasas, derechos y contribuciones especiales. Las contribuciones especiales, los derechos y las tasas se recaudan para atender cuestiones más particulares, como por ejemplo, si el estado hace el pavimento en la cuadra de la cual soy frentista, es lógico que yo tenga que contribuir vía contribución especial con parte de ese costo porque soy un beneficiario directo, incluso mi inmueble pasa a tener mayor valor. En el caso de las tasas existe una contraprestación identificada y la idea es que el costo de lo que se cobra no supere (en conjunto) el costo del servicio. Así, es razonable que quien requiera un servicio adicional del Estado por algo específico (no estoy hablando aquí de temas centrales como educación, salud, seguridad, justicia, etc.) tenga que pagarlo y no que sea solventado por todos los contribuyentes.

TRAMITE DNI 1200.jpg Los trámites para renovar el DNI y el Pasaporte actualizaron sus precios. Conocé acá cuánto costará. En este orden de ideas, si pretendo participar de una licitación porque tengo una empresa constructora, es razonable que parte del costo que eso conlleva lo pague la empresa en cuestión y no lo paguemos entre todos los contribuyentes; al igual que si quiero registrar una SA o hacer una modificación de su estatuto, ese trámite que genera un costo administrativo, como es de mi interés, sea yo el que contribuya a solventar su costo; o si decido casarme en mi domicilio, también es lógico que ese costo adicional se me cobre, porque caso contrario lo estaríamos pagando entre todos. Tampoco es razonable que paguemos entre todos los contribuyentes la inscripción de tu inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble o la licencia comercial de tu negocio. ¿Por qué alguien que no tiene vivienda tiene que contribuir con mi trámite de mensura? También me podrían decir: ¿por qué alguien que no se enferma o accidenta tiene que contribuir (con sus impuestos) con el sistema de salud?... pero claramente el sentido común nos dice que no es lo mismo; hay consenso en que ciertas cuestiones son importantes para nuestra sociedad y está bien que todos hagamos nuestro aporte para la seguridad, para la salud, para la educación, para la justicia, para la defensa nacional; porque puede que no necesitemos puntualmente de ellas, pero potencialmente las necesitamos y también nos hace bien que existan, independientemente del uso particular que nosotros les demos.