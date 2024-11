El video viral de una joven que reclama desde el techo de un auto en el Poder Judicial

"Te amo Iván, yo sé que vos querés la paz, por eso me decís que me baje, pero te mataste estudiando en la Universidad Nacional del Comahue tantos años para darme un bienestar y viene este hijo de p... me secuestra y te deja sin hija, tu única hijita que amaste siempre", expresa la mujer.

SFP Joven de 23 reclama a los gritos frente a la ciudad Judicial por justicia en sus maltratos y abusos (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

El hecho ocurrió el pasado miércoles a la mañana. La situación llamó la atención de gente que circulaba por la zona e incluso se hizo presente personal policial para convencer a la mujer y que se baje del rodado, dado que podría lesionarse. También se supo que el padre de la joven estaba presente en el lugar.

Aunque no se brindó información oficial al respecto, los dichos de la joven dan a entender que fue víctima de violencia y, tal como expresa, pidió ayuda y "nadie hizo nada".

"Te necesito, toda mi vida busqué ayuda y nadie hizo nada. Ya es tarde, yo quiero seguir viviendo, quiero terminar de estudiar, quiero ser mamá, quiero seguir mi vida, quiero irme de vacaciones tranquila a donde se me dé la gana porque este no me dejaba salir a ningún lado", continuó manifestando a los gritos, ante la mirada de una docena de personas.

"Toda mi vida necesité que alguien me diga '¿querés que hablemos?' Y nadie hizo nada. Ya se me pasaron 23 años de mi vida, yo eso no lo escucho más. A partir de ahora empiezo a vivir mi vida y ser feliz", agregó.

"¿Saben lo que hizo este hijo de p... cuando le pedí que por favor me diera las cosas donde vivíamos juntos? ¡Me dio lo peor! Teníamos guita, tenía el escritorio más lindo. ¿Saben cuál me dio? el que encontró en el basurero. Yo basura no soy, yo soy hija de Dios", manifestó.