Elecciones 2023 en Neuquén: la participación rondó el 80%

Votó Mariano Gaido: "Lo que la ciudadanía elige es lo mejor"

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, concurrió a votar a la escuela N°67 del barrio Mariano Moreno de Neuquén capital una hora después de lo previsto, y no olvidó su tradicional saludo al vendedor de pastelitos que lo espera en cada elección. "Me recibieron los vecinos con mucho afecto. Ya empezó a salir el sol y que te esperen la verdad que me emociona", dijo.

"Es un día de festejo de la democracia, estamos eligiendo a nuestras autoridades a nivel nacional. Tenemos 40 años de democracia, que nos costó muchísimo, y eso habla de un país que mira al futuro con respeto a todas las opiniones", dijo el jefe comunal y agregó que se considera un demócrata. "No he vetado una sola ordenanza, siempre apuesto por los consensos y el diálogo siempre ha sido mi bandera", indicó.

Aclaró que la construcción de la democracia costó vidas y que poro eso es un acto de responsabilidad emitir el voto en Argentina. "Lo que la ciudadanía elige es lo mejor, siempre soy respetuoso de las mayorías aunque no pensemos lo mismo", señaló.

Destacó la alta participación electoral de los neuquinos. "Neuquén es la primera siempre, es la que le pone el hombro al país, estoy orgulloso de todos los neuquinos", expresó. "Hay que elegir libremente. Siempre tenemos una bandera que es la defensa de lo nuestro, cuidar a Neuquén, cuidar a nuestros trabajadores y nuestra gente", afirmó.

Destacó, por su parte, que el candidato de su partido, Sandro Badilla, es un referente político de jerarquía, que logró posicionar la actividad turística a nivel provincial.

"Hay que decirlo claramente que quien adjudica los recursos es la provincia por Constitución y son las empresas las que en diferentes áreas lleva adelante el desarrollo de paz y petróleo. Desde el punto de vista legal, si uno quisiera intervenir en ese sentido, debería recurrir a una reforma de la Constitución", dijo sobre las declaraciones que se hicieron en los últimos días de la campaña sobre Vaca Muerta.

"Estoy emocionado porque te reciben los vecinos con el cariño de siempre. Vengo con mis hijos como es costumbre familiar", dijo y justificó el retraso por los preparativos de sus hijos antes de llegar a la escuela, que hasta quisieron preparar el mate para vivir las elecciones como una fiesta.