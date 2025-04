Elecciones 2025 en Neuquén: la fórmula de Figueroa para enfrentar a la Libertad Avanza

Desde los caminos polvorientos del interior, el gobernador teje su mapa de poder mientras Javier Milei confía en el eco lejano de su propia leyenda. Ambos saben que lo trascendental no está en juego este año sino en 2027.

En años de elecciones legislativas intermedias como las que se celebrarán este 2025, en un contexto donde el Presidente de la nación y el Gobernador de la Provincia de Neuquén gozan de alta aprobación por parte del electorado y sus gobiernos marchan confiados, como ocurre en el escenario actual, hay un entrecruzamiento de variables muy particular.

El espacio de la Neuquinidad, al igual que lo fue el Movimiento Popular Neuquino en el pasado, es un partido político de distrito provincial, no nacional, por lo tanto, no necesariamente compite contra el oficialismo nacional, al menos no por el poder real.