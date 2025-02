Emocionado, Rolando Figueroa anunció la pavimentación de una ruta del norte neuquino

El gobernador destacó que el trabajo del titular de Vialidad provincial, además de enfatizar que "en Neuquén no nos peleamos".

El mandatario neuquino inició visiblemente emocionado su discurso , no sólo por la importancia de esta obra que refuerza la conectividad territorial y turística de la provincia, sino por la carga emotiva que genera el importante esfuerzo de cientos de brigadistas que combaten hace semanas contra el fuego en Valle Magdalena, en la zona Sur de Neuquén.

“Cuando muchos hablan de las empresas públicas que no saben trabajar, en Neuquén sí trabajamos, en Neuquén no nos peleamos, en Neuquén no existen unos contra otros, sino que todos los dirigentes estamos poniendo lo mejor de nosotros para poder lograr lo que siempre soñamos”, indicó.

rolando figueroa emocion anuncio pavimento ruta norte neuquino

Figueroa indicó que Neuquén es una provincia que tiene recursos “pero no es rica y no es rica porque a su gente le falta mucho”. Remarcó que “sí es una provincia con recursos y la tenemos que administrar correctamente”, para poder “generar el desarrollo que nos merecemos”.

Se refirió a lo relegada que estuvo siempre la región del Alto Neuquén y aseguró que “la pavimentación de la ruta 43 es un gran logro de mucha gente, un sueño de mucha gente”.

Rolando Figueroa anunció la nueva escuela de Colipilli Abajo

Este viernes se realizó el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo edificio para la escuela primaria Nº 302 del paraje Colipilli Abajo, en el departamento Ñorquín, región del Alto Neuquén. Esta escuela es la que hace más tiempo funciona en trailers: 32 años.

El acto, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, contó con la participación del gobernador Rolando Figueroa, de la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, y de la ministra de Educación, Soledad Martínez, además de referentes de la comunidad de Colipilli.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1892952004961386899&partner=&hide_thread=false UNA REPARACIÓN HISTÓRICA



Durante más de 30 años, los alumnos de Colipilli tomaron clases en tráileres. Por eso, la apertura de estos sobres para la construcción del nuevo edificio de la escuela primaria Nº 302 del paraje es un hecho tan importante para nosotros.



Queremos… pic.twitter.com/pxdUASBYWx — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 21, 2025

De acuerdo al presupuesto oficial, las obras demandarán una inversión de 585.471.900 pesos a valores del mes de julio de 2024, con un plazo de ejecución estimado en 210 días corridos a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado por precio global y una superficie cubierta a construir de más de 429 metros cuadrados.

En un discurso el mandatario señaló que es primordial mejorar la educación en una provincia con recursos, y recordó que los niños de la localidad tuvieron que estudiar en trailers durante tres décadas. Enfatizó que ahora “se saldará una deuda de más de 30 años” con la comunidad, y resaltó el compromiso ante la adversidad demostrado hasta ahora por los docentes y alumnos.