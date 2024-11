Emocionante: así fue la llegada de la pareja cipoleña que viajó a Alaska en una Kangoo

"La Chancha", así denominaron a la épica Kangoo que los llevó a Alaska, ingresó a Cipo tocando bocina. Fue un regreso triunfal, aunque no obtuvieron ningún premio ni trajeron colgada en el cuello alguna medalla. En realidad, sí triunfaron. Ganaron una experiencia inolvidable, conocieron países, culturas, experimentaron un sin fin de situaciones que los pusieron a prueba y en el camino se fueron haciendo amigos de otros viajeros, convirtiéndose en algo así como familias nómades en la modernidad.

Pero tal vez, lo más valioso de ese viaje que emprendieron en 2018 y que - pandemia de por medio - los llevó a conocer Alaska, tiene que ver con una actitud ante la vida: la de perseguir los sueños y no claudicar. Antes de lanzarse a la aventura, a Nacho y Ale muchos les dijeron que estaban locos, que no iban a poder llegar en una Kangoo hasta Alaska. No solamente viajaron a Alaska en la Kangoo, sino que "la chancha" fue su casita móvil de dos metros cuadrados durante todos los años que duró el maravilloso viaje por América. Como lo dice el nombre del proyecto que los trasladó a Alaska, hicieron de América el patio de su casa.