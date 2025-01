Empleadas domésticas de Neuquén y Río Negro rechazan aumento salarial: "No llega ni a $300"

"Nosotros dijimos que no lo vamos a aceptar, no vamos a interrumpir la decisión del resto de los gremios que dicen que hay que llevarle algo a las compañeras, que lo necesitan; pero para nosotros no es una ayuda, no es nada", aseguró la secretaria general del gremio en Neuquén y Río Negro, Sonia Kopprio.