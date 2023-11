En el debate de los vices se coló la tragedia del Ejército en San Martín de los Andes

Le dio el pésame a las familias y no se quiso explayar más sobre el tema. Sin embargo, Rossi recogió el guante y tiró otra respuesta caliente: "Sé que tengo un montón de diferencias con vos, lo que no me imaginaba era que ibas a caranchear la muerte de soldados y militares, lo que dijiste es mentira".

Rossi- Villarroel- debate-2.jpg

Enseguida, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza refutó sus dichos y le recordó: "Cómo voy a caranchear si yo pertenezco a esa familia (la del Ejército). No carancheo nada, vos sos el que se burló de mi padre que era veterano de Malvinas. Sos vos el que integrando el Ministerio de Defensa te dedicaste a socavar los uniformes. Porque ustedes-el kirchenrismo- lo que hicieron fue demonizar a los uniformes".

Molesto e incómodo, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria pidió a los moderadores del debate que intervengan para que Villarruel no lo interrumpa. "Termino lo que estaba diciendo, ella carancheó la muerte de una cantidad de soldados que tuvieron un accidente y hay una investigación que está en curso y que va a determinar si el hecho fue responsabilidad técnica, por mal equipamiento o mantenimiento del vehículo, o fue una falla humana”, dijo.

Cruce en el debate de vices

Y agregó: "Sobre lo que yo hice con los uniformes, pregunte a los militares qué piensan de mi gestión como ministro de Defensa". De nuevo, Villarruel le salió al cruce: "No sé, pero en la Antártida no lo quiso votar nadie". Su respuesta generó la carcajada del público presente. Pero Rossi se excusó: "No me importan los votos". Y la candidata de LLA le respondió con un contundente "a mí sí me importan".

Después de varias interrupciones más y chicanas, Villarruel admitió que estaba "indignada" porque Rossi y la clase política que representa "son unos mentirosos". Así fue el bloque sobre seguridad y defensa, uno de los momentos más tensos del debate a pocos días de las elecciones "por la continuidad o el cambio".

Qué se sabe de la investigación sobre la tragedia del Ejército en San Martín de los Andes

Más allá del tenso cruce que protagonizaron Rossi y Villarruel en torno a lo que fue una de las tragedias más importantes que recuerde la fuerza en esta región, lo cierto es que hay una investigación judicial abierta y en manos de la fiscal Inés Geréz que, en principio, sigue la hipótesis de una falla humana.

El informe pericial mecánico llegó a la conclusión de que no hubo fallas en el camión, por lo que la principal responsabilidad apunta a la soldado que conducía el vehículo al momento del siniestro.

La fiscal advirtió "una diferencia de registro de frenos", pero aclaró que "la falla no incidió ni fue la causal". Y subrayó: "El camión tenía una posibilidad de freno buena".

ejercito-muertos-san-martin.jpg

tragedia camión ejército Gentileza FM Pueblo Viejo

Luego confirmó que avanzan en "la posibilidad de que el accidente se haya producido por una impericia en la conductora".

Tanto es así que podrían formularle cargos.

El mediático abogado Fernando Burlando adelantó en su momento a las familias de los soldados fallecidos que asumiría su representación. Entonces consideró que la culpa no reside en la conductora. Advirtió que es "una víctima más de la negligencia" de los altos mandos.