Quiénes y de dónde eran los jóvenes fallecidos en la tragedia del Ejército en San Martín de los Andes

accidente camion militar san martin de los andes lolog La tristeza invade a San Martín de los Andes.

Con el correr de las horas, el dolor de familiares, amigos y allegados de los jóvenes fallecidos se expresó a través de las redes sociales. "Te levantas y esperas que solo sea un sueño y no, no lo es. Que tristeza , cuánta angustia. Te voy a recordar con esa sonrisa chistosa mostrando tus brackets y el mechón de pelo rojo que tuviste en la secundaria, cuando decíamos que parecias a la llama que llama, recordar esas tardes que pasaban juntos lavando el auto , riendo a carcajadas", escribió una joven en Facebook en alusión a Oscar Morales.

Por su lado, María Belén, la prima de Guadalupe Canuillan, la recordó en TN como "una persona maravillosa, llena de vida y siempre alegre”. Según precisó este medio, en junio de 2022, la víctima de 19 años empezó a trabajar como mucama en una cabaña, hasta que en agosto tuvo la oportunidad de ingresar al Ejército.

El papá de Martín Román, en tanto, contó a Videotar que su hijo había sido trasladado hace tres meses a la cordillera neuquina. "Me llamaron a las seis de la tarde para confirmarme que mi hijo era uno de los fallecidos, no lo puedo creer. Mañana (por hoy) va a llegar el cuerpo a (localidad) Tartagal. Quiero que sea velado y sepultado acá", indicó. "Martín) Tenía pensado volver para las Fiestas. Lamentablemente, no lo vamos a tener. Es una muy dura noticia", sumó.

tragedia camion militar lolog san martin de los andes Gentileza Lacar Digital

El ministerio de Salud de la provincia del Neuquén informó oficialmente que el incidente vial fue protagonizado por un vehículo del Regimiento de Caballería Ligera N° 4 Coracero General Lavalle, en la Ruta Provincial 62, en el que viajaban 23 personas (19 hombres y 4 mujeres) de entre 19 y 39 años.

Como consecuencia, además de los cuatro fallecimientos, nueve personas fueron trasladadas a la Clínica Chapelco, y dos de ellas se encuentran en terapia intensiva; siete personas fueron internadas en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, de las cuales tres están en terapia intensiva; otras dos personas fueron dadas de alta; y la restante fue derivada en avión sanitario al Hospital Castro Rendón de Neuquén.

Del operativo participaron Protección Civil, unidades de Rescate del Ejército, personal del SIEN y del Hospital Ramón Carrillo, y personal policial y de Bomberos. Además, el equipo de Salud Mental local se encuentra acompañando a las familias de las personas fallecidas, así como a las personas que fueron hospitalizadas y a sus familias.