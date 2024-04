En el hospital de El Chañar denuncian falta de personal y de medicamentos

El personal del hospital de San Patricio del Chañar se encuentra en estado de alerta, ya que no cuentan con personal y, por no poder brindar respuestas, el director de la institución presentó su renuncia . Es por ello que mantendrán una reunión con autoridades de Salud en la ciudad de Neuquén.

La crisis sanitaria en la institución llegó a su punto cúspide el viernes pasado a las 8, durante el cambio de guardia. "Nos encontramos con que no había personal para tomar el turno en emergencias, no había médicos y los que estaban terminando su turno llevaban 24 horas trabajando de corrido", contó a LMNeuquén Alexis López, técnico de Laboratorio y delegado de ATE en el lugar.

Hospital de San Patricio del Chañar asamblea.jpg Los trabajadores del hospital realizaron una asamblea antes de reunirse con la jefa de la Zona Sanitaria.

Alexis, explicó: "Los médicos están haciendo guardias de 24 horas cada día por medio, así no hay cuerpo o psiquis que aguante y si el viernes no había personal fue porque esto le pasó factura a la médica que tenía que ingresar y le dio una crisis de angustia y llanto y no pudo llegar. No se puede seguir poniendo en riesgo la salud de los trabajadores".

Ante la compleja situación comenzaron a realizar asambleas para analizar cómo trabajar con los recursos con los que cuentan. "Se armó una comisión de emergencia, donde la secretaria de administración asumió la dirección del hospital hasta que se abra un concurso", explicó.

"Estamos justo en el corredor de Vaca Muerta y los accidentes son cada vez más violentos y frecuentes, entonces no podemos estar sin personal. Aunque después se realicen derivaciones a hospitales de mayor complejidad, acá debemos contar con el personal para poder estabilizar a las personas", indicó.

Hospital Dra. Alicia Cruz San Patricio del Chañar

Los trabajadores aseguran que el desabastecimiento no es solo de recurso humano

Pese a que la condición crítica en la que se encuentra el personal del hospital de San Patricio del Chañar salió a la luz por falta de médicos en la guardia, la realidad es que esto no es lo único que escasea en el nosocomio. "Desde el año pasado la situación se volvió casi insostenible. Falta de todo, en farmacia no hay cosas básicas. Por ejemplo, a los papás que traían a sus hijos con fiebre se les pedía que fueran a comprar Dipirona porque nosotros no teníamos", contó.

A esto se suma la falta de ambulancias. "Tenemos un plantel de tres ambulancias y un utilitario para el traslado de personas de pie, pero hasta ayer (domingo) solo funcionaba este último por falta de presupuesto para que los vehículos entraran al taller. Después de las movilizaciones que realizamos pudieron entrar a servis, pero si uno no se mueve a nadie le interesa. ¿Qué hacemos si hay un accidente y tenemos que trasladar a más de una persona al hospital si no hay ni personal ni ambulancias", cuestionó Alexis.

Ante esto, lograron concertar una reunión con la jefa de la Zona Sanitaria I, en la ciudad de Neuquén, para el martes, donde plantearán las carencias con las que trabajan a diario, en busca de encontrar una solución.