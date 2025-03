En el Vaca Muerta Insights, Rolando Figueroa mandó un fuerte y urgente mensaje a las operadoras

Neuquén ya no es solo el corazón energético de Argentina, sino que busca consolidarse como un jugador de peso en el mercado global. En su disertación en Vaca Muerta Insights 2025, el gobernador Rolando Figueroa dejó un mensaje muy fuerte para la industria, a la que consideró la principal socia del Estado, en un 50 por ciento: sin infraestructura, no hay crecimiento posible. Y sin Neuquén, la Argentina no puede competir.