En otra sesión especial, ratificaron la destitución de Gloria Ruiz: reclamo de la izquierda y el peronismo

En una breve sesión, se votaron en particular los artículos de la ley. La sesión especial comenzó bajo la presidencia de Zulma Reina.

En una breve sesión especial, los diputados neuquinos votaron en particular el proyecto de ley que había sido aprobado este jueves y por el cual se decidió destituir de su cargo a la ahora ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz. Como ocurrió tras el intenso debate por la votación del proyecto en general, la izquierda y el peronismo pidieron abstenerse de votar, pero no fueron autorizados por el resto de la Cámara.

Pasadas las 10 de la mañana, la sesión especial comenzó bajo la presidencia de Zulma Reina, que asumirá la presidencia de la Legislatura de Neuquén tras la destitución de Ruiz. Los debates, en este caso, giraron en torno a las abstenciones que solicitaron desde los bloques de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), y que los diputados del resto de las fuerzas políticas no autorizaron.

Si bien los cinco diputados de estos bloques pidieron que su voto sea tenido en cuenta como una abstención, en el debate se aclaró que al no tener la aprobación del resto del cuerpo, los que no levantaran la mano para votar a favor iban a estar incluidos en el listado de votos negativos.

ON - Legislatura sesion (11).jpg Omar Novoa

El diputado del FIT, Andrés Blanco, aseguró: "Nuestra posición es abstención y tenemos claro que no lo permite el reglamento, pero nosotros queremos dejar nuestra posición más que clara. Si estamos sentados acá y se toma como negativo, es una formalidad".

Reina aseguró que "según el artículo 165 del reglamento interno, el que no vote va a ser contado como un voto negativo", pero los cinco legisladores insistieron en pedir la aprobación de su abstención y se generó una discusión en el recinto.

En ese contexto, los diputados Parrilli y Peralta, de UxP, y Blanco y Supicich, de FIT, se levantaron de sus bancas y abandonaron la sala. Sólo permaneció el diputado Darío Martínez, que insistió en pedir autorización para abstenerse. Reina concedió someter su pedido a consideración "pese a que no corresponde" pero el cuerpo no dio los votos necesarios para aprobarlo.

Ante la negativa de sus pares, Martínez también abandonó el recinto y así, la votación en particular de los artículos, que impiden a Gloria Ruiz ejercer el rol de vicegobernadora hasta el 10 de diciembre de 2027, se aprobó con votos positivos de todos los diputados presentes.

Las posturas en contra de la expulsión

La Legislatura aprobó este jueves, con 30 votos a favor, la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz, por lo que será desplazada de su cargo hasta diciembre de 2027. Cinco diputados pidieron la abstención, que fue sometida a votación y no fue autorizada por no tener los votos suficientes. Por eso, los diputados de los bloques FIT y UxP se retiraron de la sesión y no emitieron su voto.

Darío Martínez, cuestionó usar un proyecto de ley como instrumento para solicitar la expulsión de Ruiz como vicegobernadora. "Lo que se va a votar es de extremada gravedad institucional y por eso pedí ser extremadamente cuidadoso con el proceso", dijo.

ON - Legislatura sesion (4).jpg Omar Novoa

"La sociedad nos está mirando y nos exige transparencia. No quieren que todo siga igual y por eso tiene que modificarse la actuación del funcionario público", dijo y convocó a sus pares a tratar en una sesión especial para votar la ley de ética pública para "poner una lupa gigante arriba de cada funcionario".

La diputada del FIT, Gabriela Suppicich, recordó que la investigación forma parte de una interna dentro del partido gobernante y que recién este jueves, mientras ellos estaban sesionando, se conoció que la vicegobernadora había sido imputada por un ilícito.

"Llama la atención que el Tribunal no pudo ingresar a auditar y nadie dijo nada, desde febrero a noviembre no podían auditar y recién lo anunciaron cuando se destapó la olla", dijo la legisladora y aclaró que la "inhabilidad moral" es una situación muy subjetiva, porque los bloques califican el accionar de Ruiz como terrible y nadie apoya su proyecto para que se investigue a los funcionarios que cobran o no por doble cargos.