En vivo, la Legislatura sentenció el futuro de Gloria Ruiz como vicegobernadora

La izquierda cuestionó la doble vara para medir la moralidad

A su turno, la diputada del FIT, Gabriela Suppicich, recordó que la investigación forma parte de una interna dentro del partido gobernante y que recién este jueves, mientras ellos estaban sesionando, se conoció que la vicegobernadora había dio imputada por un ilícito.

"Llama la atención que el Tribunal no pudo ingresar a auditar y nadie dijo nada, desde febrero a noviembre no podían auditar y recién lo anunciaron cuando se destapó la olla", dijo la legisladora y aclaró que la "inhabilidad moral" es una situación muy subjetiva, porque los bloques califican el accionar de Ruiz como terrible y nadie apoya su proyecto para que se investigue a los funcionarios que cobran o no por doble cargos.

Sin nombrarlo, apuntó directamente contra Bermúdez: "Lo de Ruiz es cuestionable cuando es de una fuerza política con una ministra que mata a un obrero en Orán". Y aclaró que es mentira que el objetivo de este proyecto sea "ir a fondo". "Al contrario, se investiga lo que el poder quiere que se investigue", expresó.

Adelantó su abstención en el voto y aclaró que desde la banca ya habían expresado las razones por lo que iban a abstenerse.

El diputado Andrés Blanco afirmó que se trata de un escenario obsceno al mostrar a una vicegobernadora explicando cómo compró una camioneta de 90 millones de pesos cuando la gente la está pasando "horriblemente mal". "¿A quién no le genera indignación? Son privilegios que cuestionamos históricamente con todos los funcionarios, tenemos las pruebas de que somos consecuentes", se quejó.

"No tenemos ninguna duda de que la corrupción es inherente a los poderes y cada cosa que vemos lo confirma cada vez más", dijo, y aclaró que hay que investigar los casos para llegar a la verdad absoluta, y no una mirada sobre una parte del problema. "La corrupción se tiene que terminar, pero no la tienen que investigar las instituciones políticas que investigan de acuerdo a sus intereses", expresó.

Blanco retomó la palabra de Domínguez sobre el pedido de un "paraguas político" y cuestionó a Figueroa: "Qué pasaba si no había interna. Me permito dudar si su compañero de fórmula no conocía estas irregularidades del pasado".