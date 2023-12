En primera persona, las anécdotas del origen de la televisión neuquina

Raúl Valladares, primer locutor de Canal 7

“Imaginarán que en 58 años la fantasía de poner una señal de televisión en nuestra región era algo casi mágico. Estaba al frente Héctor Pérez Borruat, de quién, según dicen vive en Francia. Estaba Don Pelliza, que manejaba los proyectores, los operadores de audio, Alvarado y Paileleo. Todos prestados por un turno de LU5, lo mismo que yo, Carlos Finocchietti, el segundo Jefe Técnico, Carlos Galeano, en proyector de placas publicitarias, y seguramente me faltará alguien.

Imaginarán que apenas soy un testigo sobreviviente, pues la mayoría de los nombrados ya no están con nosotros, tal vez contemplando que valió la pena jugar esa aventura hace 58 años, y estar en ese grupo de muy buenas personas que con aciertos y errores cumplieron su trabajo.

El primer responsable de programación, un técnico, algo tímido, había inventado un slogan que nos hacía repetir a los locutores de cabina "Canal 7, su canal , a su servicio..."

Daniel Daglio, camarógrafo del Canal de 1967 a 1978

“La Avenida Argentina era un camino de tierra, lo que constituía una verdadera odisea poder llegar. Yo hacía cámaras para Carbonel Producciones haciendo el “Noti 7” en el que estaban Carlos Agúndez, José Castaño y muchos más. Además de trabajar con Ramón Carbonel, posteriormente pase a trabajar simultáneamente para el Canal.

Cuando empecé ingresé a la oficina de ventas con Carlitos Galeano y en eso entró el Sr. Pedro Pérez Barruat (alias el “pelado” como le decíamos nosotros) y me preguntó, ¿Qué estaba haciendo allí? y me mandó inmediatamente al estudio, así que se puede decir que no hice ni un día de oficina y toda mi carrera como “cameraman” de estudio. Además, se desempeñó en los inicios como camarógrafo de exteriores. Ahí éramos, múltiples, es decir, todos hacíamos de todo, en algún momento me desempeñé como switcher en el control central, con grandes compañeros como el Negro Paileleo, el Corto Alvarado.

Recuerdo a Susana Herrera como locutora comercial, también al Gordo Poli que fue uno de los primeros locutores de Canal 7, además era un gran pianista de la famosa Boite “Confluencia”. Recuerdo al Negro Charra, a Luis Castilla. Muchos están vivos y otros partieron como el Negro Finochietti. Nos tocaba hacer de todo, cámara, microfonistas, escenografías, ¡Qué es lo que no hacíamos!. Fue una etapa muy linda en la que todo el Canal era como una familia, tal es así que todos los sábados al cierre de la transmisión hacíamos un asado.

canal 7 television neuquen.jpg Canal 7, marcó los inicios de la televisión en el Alto Valle.

Un Día de la Tradición estaba conduciendo un programa costumbrista Milton Aguilar y entra al estudio a caballo con una bandera el Gaucho Bartibas, lo cierto es que el estudio estaba muy encerrado y el caballo se pegó una patinada con jinete y todo, quedando desparramado en la tribuna del público.

Otra anécdota inolvidable fue cuando vino el famoso mentalista Tu-Sam y comenzó a hipnotizar a la gente que estaba en el estudio y en un momento se le fue de las manos la situación y tuvimos que ir a un corte porque la gente había quedado realmente muy afectada.

Marcelo Fernández, conductor televisivo de 1977 a 1988

“En el '77 comencé como conductor de “Noti 7”. Ramón Carbonel se dedicaba a toda la parte de producción comercial y a mí me había contratado en primera instancia para hacer la locución y luego la producción de noticias. En 1980 con Jorge Garro, comencé a trabajar en el programa “Interior Neuquino” en cuya conducción estuve casi dos años. En algún momento tuve mi propio programa que se llamaba “Vivimos” y como publicista estuve relacionado con el Canal hasta 1988 que fue cuando me fui de Neuquén. Yo recuerdo haber trabajado con los Hermanos Puppio, Luis Trujillo, Daniel Franzoni, Ángela Moya de Cabrer que estaba como secretaria, Galeano como jefe de publicidad.

Canal 7 fue en su momento, uno de los pocos canales de la Argentina que sacó al aire las imágenes del terremoto de Caucete (San Juan) en noviembre del 77´ porque una semana antes se había caído un avión de Austral en Bariloche y todos los medios nacionales se habían ido a cubrir eso. En esos tiempos, tenías que tener para transmitir una unidad de exteriores y usabas la microfibra de la compañía telefónica Entel. Los aviones no podían entrar a la pista de El Plumerillo (Mendoza) porque estaba toda rajada y entonces Transportes Aéreos Neuquinos que tenía unas avionetas más pequeñas mando ayuda para Mendoza y a Caucete en forma particular. En una de esas iba Juan Navarrete a cubrirlo en forma exclusiva”

Carlos Agúndez, conductor de 1966 a 2013

“Recuerdo que mi primer programa, salió de urgencia, me dijeron 'Mire que a las 6 de la tarde tiene que hacer un programa con los profesores del Coro de Temuco (Chile)' y ahí y con la ayuda de mi madre que era conocedora de la música, me daba letra mientras yo me iba poniendo el traje para mi debut televisivo. Después vino la etapa de la locución comercial y la periodística, además de la conducción del “Noti 7”. En esa época trabajábamos con Carlitos Franco, con quién nos habíamos recibido juntos de maestros y él después, terminó siendo uno de los conductores del Festival Folklórico de Cosquín".

"Yo trabajé junto a Raúl Valladares que fue el primer locutor del Canal, junto a Magda Byrne y a Margarita Aguilar hermana del consagrado Milton Aguilar quién además también formó parte de la programación de esa época", agregó.

"Tengo anécdotas a montones como cuando se prendió fuego detrás mío la escenografía, lo que llamábamos “el ciclorama”, a la altura del techo en el estudio de televisión y el operador de cámara me hacía señas que yo no entendía, pero sentía como un zumbido detrás y eran las llamas. En un momento pude ver las llamas de reojo y cerrando como pude el noticiario, llamé por micrófono a los bomberos para que vengan a apagar el incendio".

television neuquen canal 7.jpg

"Otro recuerdo muy interesante fue la visita que tuvimos de Luis Landriscina, que iba a “enseñarnos como se tomaba mate correctamente” en cámara y pidió una pava de agua bien caliente, la apoyamos en el vidrio de la mesa y se partió haciendo un desparramo de agua, yerba y todo lo que teníamos ahí, todo esto en vivo”.

Alberto Torres, camarógrafo

"Si bien nunca trabajé en relación directa con Canal 7 sino que lo hice con agencias de publicidad ligadas a la emisora, con Barzotelli en los 80´ que grabábamos en el canal ofertas de supermercados como el “Casma” y otros. Después empecé a trabajar para Jorge Fernández Garro en “Interior Neuquino” como cámara y en 91´empecé a hacer coberturas para el Noticiero y después otras producciones, hasta documentales. También me tocó hacer cámara en los ambientes naturales de “Los Peques” y llegar a tener mi propia producción como es “Tierra de Boxeadores”".

"Yo empecé como el más pibito de todos dentro del Canal así que imagínate que todo el tiempo me hacían bromas, me envolvían con cintas y cosas así. Una vez que yo había llegado con todos los casetes de las publicidades, apagaron todas las luces y apareció Valladares con una antorcha en la mano y con su voz tan particular como un monje, amenazándome como si me fueran a sacrificar en una hoguera, fue una risa tremenda y creo que tendríamos que haberlo grabado porque fue algo espectacular”.

Alejandro Polizzo, conductor

“Trabajé desde 1998 hasta fines de 2005, primero fui locutor de piso en el programa “La Plaza y en “Video Sport”. Trabaje con todos los empleados del Canal, una familia hermosa en esos momentos, muchos amigos y recuerdos geniales

Tengo muchas anécdotas, porque antes de hacer aire en vivo, hacia informes en la calle y conocí muchas historias que marcaron agenda en el resto de los medios. Siempre uno recuerda la noticia más fuerte y otras cosas que pasan puertas adentro del canal que son anécdotas internas.

Un domingo me había quemado al sol y tenía quemadura grave en el empeine de los pies, así que hice el programa que se llamaba “Diez Minutos” descalzo, pero de traje. Se lo expliqué a los invitados primero y lo entendieron, el público jamás lo vio, ya que ese día usamos plano americano.

Fue una buena época de hacer tv en la que aprendí mucho y me lleve amistades que hasta hoy disfruto. Es genial poder transmitir y reflejar en la pantalla lo que la gente quiere, le pasa y necesita expresar, no olvidar que somos un vínculo, y si eso sirve al público, el objetivo está cumplido”

Carmen Sanmartín, conductora

Mi vínculo con Canal 7 fue en 1983 cuando llegué a Neuquén a radicarme, a través de “Interior Neuquino” que durante algunos años se grabó y emitió en esos estudios. Mi función era locutora y relatora del programa, hasta que en el año 1991 fuimos convocados junto a un grupo de compañeros profesionales a hacer el informativo vespertino, también había una emisión matutina y estuvimos hasta 1999.

Rescato como anécdotas las bromas que eran tan frecuentes entre camarógrafos y conductores o “furcios” que por ahí no pasaban inadvertidos porque además de escucharte te estaban viendo. En invierno en el Canal pasábamos mucho frío, en el estudio en dónde se hacía el informativo porque no había calefacción y tampoco había aire acondicionado en verano. Recuerdo que uno de mis compañeros me traía una estufita de esas verticales de cuarzo para ubicarla detrás de la banqueta porque si no terminaba el informativo congelada”

Rubén Puppio, técnico del Canal de 1973 al 2014

“Ingresé al Canal con la televisión en blanco y negro y trabajó hasta el año 2014 con la Televisión Digital HD.

Ingresé como Técnico de mantenimiento eléctrico del Canal. Empezabas como técnico de tercera y después continuabas como de segunda y de primera. En la década del 80 me ascendieron como Jefe de Mantenimiento técnico y así llegué hasta el año 2010, trabajando los últimos 4 años como Gerente Técnico, aunque además siempre andaba laburando en las mismas tareas con el destornillador en la mano.

television neuquen canal 7 2.jpg

Reparábamos todo cuando había de infraestructura en el Canal y también las reparaciones de las repetidoras. Principalmente las repetidoras que se había instalado a principios de los 70´ en Catriel y en El Chocón. También en las repetidoras que posteriormente instaló la Provincia en San Martín y Junín de los Andes fundamentales para la transmisión del Mundial de Fútbol de 1978.

En 40 años de trabajo fui testigo de una enorme cantidad de anécdotas, algunas se pueden contar en público y otras no se pueden contar. En el año 87 para el Centenario de Chos Malal, estuvimos toda una semana trabajando para transmitir los festejos porque venía el entonces Presidente Raúl Alfonsín y presenciamos la famosa frase dirigida a uno de los vecinos que lo estaba increpando: “A vos no te va tan mal gordito”

Tito Del Vo, conductor desde 1975 a 1980

Comencé con el informativo y seguí con locución en off, a su vez comencé a producir y conducir programas especiales de media hora con artistas regionales, nacionales y siempre en informativo “Noti7”. Trabaje con Carlos Agúndez, José Castaño, Hugo Peña, Palmina Stefanich y muchos otros.

Cómo anécdota curiosa el hecho de no contar con luz de cámara en el piso ni con audio, así que para salir al aire en esas condiciones no fue fácil, pero lo hice con éxito. Cómo camarógrafos tuve a Arroyo y Juan Navarrete en switcher Luis Trujillo y Galván ente otros.

En cuanto a la repercusión del canal a nivel regional fue un boom, con telespectadores desde La Pampa hasta nuestro sur, con abundantes mensajes diarios. En definitiva, para mí fue un desafío y una linda experiencia, pero al momento de elegir me quedé con la radio, mi eterno Amor”

Alberto Fernández, técnico del canal

Alberto Fernández, más conocido como Nene Fernández, comenzó a trabajar en el canal en la década del 70 cuando tenía 18 años en el área de “Área Telecine” y “Control de Imagen”:

“Ingresé al Canal un 1 de agosto 1975, yo era egresado de la escuela técnica industrial y tenía conocimientos de electricidad, mecánica y carpintería. Gracias al gerente Alfredo Sánchez con quién habló mi papá para que pudiera empezar a trabajar. Cargaba proyectores de 16 mm y los famosos Carrousel Kodak automáticos que llevaban más de 200 diapositivas.

canal 7 television neuquina 2.jpg La histórica fachada de Canal 7, pionera de la televisión neuquina.

Durante el mundial del 78, mientras se jugaban los partidos y en los tiempos libres practicaba la dirección de cámara en el control central y como bobinar películas porque nosotros pasamos de esa transición de la cinta abierta al cassette y de los discos de pasta a los de acetato. En menos de cinco años existió una revolución técnica total a la que tuvimos que adaptarnos. A todas mis actividades como Técnico le sonido, le sume la parte de iluminación, la dirección de cámaras en estudio y camarógrafo. De la época que hacíamos transmisiones por enlace de cable coaxil con Entel, tenemos muchas anécdotas, como cuando se transmitían los partidos desde Buenos Aires lo que nos daba entre tiempo y tiempo la posibilidad de un descanso y uno u otro domingo los compañeros tenían la posibilidad de hacer un asadito”

Gladys Sandoval, locutora

Tuve el placer de placer de trabajar en Canal 7 en 1986 Y allí tuve la oportunidad de rencontrarme con Mirta Toribio con quién habíamos sido compañeras en LU19, también con Juan Carlos Pasalacqua, Agustín Orejas y mucha gente más, aunque siempre el que más me llamó la atención fue Luis Trujillo porque además de su enorme capacidad de trabajo, siempre lograba con su buen humor hacernos reír y divertirnos.

Creo que para la teleaudiencia la concreción del Canal de Televisión fue uno de los sueños más anhelados. Todos estábamos prendidos a la pantalla para ver nuestra tele”

Fredy Aguilera

"Una anécdota muy risueña que recuerdo fue cuando Raúl Carranza tenía un programa televisivo de política, que salía al mediodía. Cierta vez que venía la gente de la Fundación Mediterránea a presentar figuras ilustres y nosotros en el estudio teníamos un problema con las sillas, digamos que no reunían las condiciones estéticas para que se vieran bien en televisión. Chiche Capozolli no tuvo la mejor idea que sacarle la silla a Don Roda que era el encargado de controlar los segundos de las publicidades, que había llegado a tomar turno y se encontró sin su silla. En plena grabación irrumpió en el estudio en plena grabación con la gente de la Fundación a los gritos diciendo: “Ese me sacó la silla, ese peladito, que el peladito me la devuelva” y resulta que ese “peladito” era Domingo Felipe Cavallo”.

Abraham Tohmé, locutor y productor publicitario

Una campaña que hicimos para televisión que fue muy exitosa fue cuando creamos un slogan para una publicidad de calefactores que era “El frío no existe…el frío es la falta de calor” y se armó un revuelo enorme porque la gente decía que de dónde habíamos sacado semejante cosa porque era frío era algo real y más en nuestra región. La frase se completaba con: “El frío es la falta de un calefactor Phillips”

Un 4 de diciembre de 1965 nacía la televisión neuquina y son en verdad muchas las personas que nos quedan mencionar en esta nota. Es que más que un capítulo en la historia de los medios regionales es una enciclopedia abierta hacia la memoria y que se tendría que rescribir permanentemente porque siempre surgen protagonistas con nuevos recuerdos. Historias como las que se agrupan en esta nota que pretendiendo abarcarlas, sugiere que lean una vez más con el tema de apertura de señal del Canal: “Ostras Nacaradas” interpretada por la Orquesta de Billy Vaughn.