En primera persona: qué pasó en el colectivo que el chofer se llevó una ovación

"Estaba jadeando la señora y el chofer se re portó"

“Estaba jadeando la señora, que ocupaba un asiento e iba con una nenita de 6 años que la acompañaba… Lo emocionante fue la respuesta generalizada, ‘Vamos todos’ dijimos, estaba lleno de mujeres de todas las edades que comenzaron a darle contención”, agregó este vecino que llegó de Buenos Aires y se radicó en la región.

“En un momento me paro y le digo al chofer, ‘flaco te doy una mano’, a lo que me responde ‘dale, llama a la policía que vamos abriendo paso rumbo al hospital’. Te imaginarás que como no había tiempo que perder, abrí la ventana y saqué el chaleco abriendo paso, otra cosa no teníamos. Parecíamos la barra de Cipo llegando al estadio y asomados por las ventanillas”, agrega entre risas sobre esos instantes de máxima adrenalina y tensión.

“Por suerte los autos iban comprendiendo la situación, me comuniqué con el 911, les dije todo nervioso ‘viene un bebé en camino’, les expliqué la situación… El chofer aceleraba todo lo que podía, le consultaba a la mujer cómo se sentía, ‘tranquila que llegamos’ le decíamos todos. El tipo y la gente en general, muy humanos y generosos”, resaltó en medio de su hermoso testimonio.

"Me dijo, 'voy feliz' en medio del caos jaja"

“Cuando nos faltaban un par de cuadras le pregunto al chofer, ¿vas tranquilo’ y él me responde: ‘sí, voy feliz’. Eso habla de la clase de persona qué es”, destacó al conductor del micro urbano.

Lo mejor estaba por venir. “Llegamos al Hospital, me bajé corriendo y él estacionó en la puerta pegado al cordón, en la entrada principal, hizo correr a los taxis. Cuando volví con el personal de salud, desde de adentro, aparece la ambulancia, bajaron la silla de ruedas y el chofer del colectivo se encargó de todo, de subir la silla, bajar a la señora, estaba re preparado para la situación”, volvió a elogiarlo.

“En todo momento estuvo cuidando al detalle lo que le sucedía a esta mujer, ‘llevémosla en silla de ruedas directo al hospital’ sugirió él mismo”, amplió en un mismo sentido.

Pehuenche

Después de lo expuesto, se merecía las felicitaciones el hombre. “Se llevaron a la mujer para adentro y el chofer explicó a los pasajeros, ‘subamos al colectivo que vamos a continuar con el recorrido’. Entonces yo le digo, esto no queda así y le saqué la foto que le mandé a ustedes -por LMC y otros medios-. Y ahí fue que a Francisco, como creo que se llama, lo aplaudió todo el colectivo”, señaló sobre el grato y reconfortante momento.

Lamenta que nadie le pidió el teléfono ni se supo más de él, de este héroe anónimo. “Tampoco sabemos si nació y era nena o nene, pero creemos que anduvo todo bien”, culminó Luis, quien vivió y compartió con los lectores una experiencia única.

Un bebé venía en camino… Y el chofer héroe tuvo reflejos y corazón para actuar de la mejor manera. ¡Crack!