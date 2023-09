En qué localidades afectó más el retiro de los auxiliares de ATE de las escuelas

La contracara del acto del ministro de Economía, Sergio Massa, fue sin dudas lo que generó el retiro masivo de auxiliares de servicio afiliados a ATE y UPCN hacia el interior de las escuelas de la Confluencia, donde muchas instituciones educativas tuvieron que suspender las clases porque no podían garantizar la higiene.

En un comunicado oficial, personal del Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que en Neuquén, Centenario, Plottier, Cutral Co y Plaza Huincul, la actividad escolar rondó el 20% . Es decir, una amplia mayoría no tuvo clases.

Carlos Quintriqueo, al frente del gremio ATE, notificó a la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén de lo que encuadró como "asamblea general" sin un conflicto específico. El fin: dar cobertura gremial a todos los trabajadores que quisieran asistir al acto de Massa.

asamblea general.png

Enseguida, varias escuelas públicas notificaron a las familias que no iban a estar en condiciones de abrir sus puertas sin auxiliares de servicio que garanticen la limpieza, lo que generó gran malestar en la comunidad de madres y padres afectados por la medida.

Sin embargo, hacia el interior de la provincia la situación fue un poco diferente.

Qué dijo Educación

En una recorrida programada del ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, se advirtió que fue un día escolar sin contratiempos en casi toda la provincia. Las excepciones fueron Neuquén Capital, Centenario, Plottier, Plaza Huincul y Cutral Co.

Fue con motivo de visitar la Escuela Nº 7 de Junín de los Andes junto a la presidenta del CPE Ruth Flutsch.

Durante el recorrido hizo declaraciones: “En el 70% de las localidades de la provincia hubo clases con normalidad, en el caso de Junín de los Andes el 100% de las escuelas están abiertas”. El ministro agregó que "hoy continuamos nuestra agenda visitando escuelas rurales de Junín entre ellas la 357 de Pampa del Malleo, el CPEM 86 y la Escuela Primaria 242".

clases en el interior

El Ministerio y el CPE informaron también que en localidades como Zapala, San Martín de los Andes y Rincón de los Sauces el 95% de los establecimientos educativos funcionaron con normalidad, en el caso de las localidades del norte de la provincia el 95% tuvo presencialidad plena incluidas las escuelas de Chos Malal.

En tanto, en Neuquén Capital y Centenario se registró un 20% promedio de actividad escolar. En cuanto a las 21 comisiones de fomento se contabilizó el 97% de escuelas con clases.

Las actividades escolares también se desarrollaron con normalidad en Villa El Chocón, Las Lajas, Bajada del Agrio, Los Miches, Huinganco, Andacollo, Tricao Malal, Villa la Angostura, Villa Pehuenia y Aluminé entre otras localidades.

En Plottier más del 20% de los establecimientos tuvieron clases normales en ambos turnos; en El Huecú todas las instituciones educativas definieron la suspensión de actividades mientras que en la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Có, un 20% de los establecimientos dictaron clases.

clases interior llancafilo

El malestar de las familias afectadas

Padres organizados manifestaron su bronca y malestar tras advertir que la medida de ATE implicó la suspensión de clases en varios establecimientos educativos.

"La verdad es que estamos muy preocupados. Cualquier motivo es más importante que el derecho de los chicos a tener clases. Incluso este acto", expresó la referente de la asociación civil Padres Organizados, Marina Smoljan, en diálogo con LMNeuquén.

"Ya llevamos más de 10 paros en 2023, entre ATE y ATEN. Y no vemos a las instituciones que tienen que funcionar más allá de lo que hagan las familias. Pero escuchamos a todos decir que van a garantizar los días de clase, el mismo (Sergio) Massa dice que no se pude hacer paro por cualquier cosa. Entonces, en qué quedamos, si por un acto suspenden las clases. Es el desamparo total. Lo normal es que la escuela pública no tenga clases", se lamentó.

suspensión se clases paro acto massa