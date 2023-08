En Villa La Angostura no consiguen trabajadores para la temporada alta

La funcionaria expresó durante una entrevista con AVC Noticias que, a diferencia de años anteriores, " no estamos pudiendo cubrir la demanda para esos puestos ".

Los restaurantes, comercios y complejos hoteleros requieren personal, pero no consiguen.

Godoy señaló que además hay otra causa: "La persona trabajadora se ha puesto en el lugar de decidir si quiere seguir trabajando en puestos de trabajo que implican mucha carga horaria con un sueldo que no está acorde a esa cantidad de horas de trabajo".

Fernanda Godoy titular de la Oficina de Empleo de la municipalidad

Por ese motivo, hay muchos trabajadores que prefieren no trabajar o reducir la cantidad de horas es busca de una mejor calidad de vida. "Esto se ha dado tanto en Europa como en América. Esta suerte de que hay trabajo, pero se prefiere no elegir", planteó.

De todas formas aclaró que no hay estadísticas locales para confirmar que no hay desocupación en Villa La Angostura. "Basta con caminar por la avenida Arrayanes y te das cuenta con los carteles pegados de 'se necesita tal puesto'", argumentó Godoy.

Las actividades productivas principales en la localidad son el turismo y la construcción. "Desde hace un año y medio o dos vienen en auge y en crecimiento tanto lo turístico como lo constructivo", destacó. Como tercer puesto, se puede destacar la cuestión inmobiliaria.

"Los tres sectores de mayor productividad están en crecimiento y en demanda constante para cubrir los puestos laborales de personas que no tenemos", concluyó.

La crisis habitacional

Godoy recordó que la crisis habitacional que vive una enorme cantidad de personas en Villa La Angostura impacta en el empleo, ya que muchas personas llegan a la localidad porque la actividad turística está en aumento e implica mayor cantidad de puestos de trabajo.

Sin embargo, no tienen la posibilidad de conseguir una vivienda, por lo que aconsejan que antes de viajar tengan garantizado un lugar donde alojarse.

"No tenemos el poder de decir no vengas, cada persona decide y elige libremente, pero ponemos ese resguardo. Lamentablemente, no hay viviendas de alquiler permanente", indicó la titular de la Oficina de Empleo municipal.