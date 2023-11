En vistas al balotaje, emerge un clima de "escenario abierto"

SFP Mas Debate Exponen Juan Carlos Depablo y Shila Vilker (14) Fotos con celular porque ya no funciona la unica camara en fotografia.jpg Sebastián Fariña Petersen

“El presidente electo tiene que calmarse un poquito y reemplazar su equipo de campaña por el equipo ayudar a gestionar”, explicó en diálogo con este diario.

De Pablo sostuvo que más allá de los tecnicismos, el nuevo gobierno tiene que enfocarse en “temas concretos y prioridades”, de la política económica y descartó algunos escenarios que hacen ruido en la política callejera.

Uno de ellos es la hiperinflación. “En 1989 había 4 por ciento de inflación por día. No estamos en ese escenario, pero sí podemos estarlo”, señaló el disertante.

El economista confesó que conoce mucho a Milei, y que más allá de las propuestas en la campaña política, sostuvo que la dolarización no tiene prioridad y que está lejos de ser aplicada.

Sebastián Fariña Petersen

Balotaje: la fantasía de la dolarización o el riesgo de una hiper

“Hay un tema de stock. Si el gobierno quiere que yo me desprenda de los pesos, me tiene que dar algo y no tiene nada para darme. Empezamos mal. Y está el tema del flujo. Pensá en un gobernador, si solo existen los dólares, va a bajar los salarios en dólares, en vez de emitir una cuasimoneda en base a lo que dice la historia, es no pensar”.

Respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el plan del próximo gobierno, indicó que “no existe ningún partido” que quiera cancelar los compromisos “con esfuerzo local”.

“Entonces, inevitablemente te vas a sentar con los acreedores a reperfilar. La única cosa que uno tiene que decir es no seas grosero, porque termina en los tribunales de Nueva York”, indicó De Pablo.

El economista dijo que gane quien gane las elecciones debe implementar un plan de estabilización, y ejemplificó que hubo diez en Argentina, desde el primero en 1952 de Perón, hasta el plan de convertibilidad”.

No obstante, indicó que el plan de estabilización tiene que ser “de shock y en lo posible corto”, para que el país vuelva al orden y a la ortodoxia económica.

Sebastián Fariña Petersen

Vilker: "Hay incertezas y la gente busca una nueva hegemonía"

Shila Vilker habló de un escenario abierto de cara al balotaje, pese a que, según los análisis metodológicos, la remontada electoral de Sergio Massa lo convierte en el favorito en el duelo electoral.

La licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación y Cultura realizó un exhaustivo análisis de la intención de voto, desde las PASO hasta la general, y explicó que el candidato oficial no cometió errores en la campaña y que obtuvo una remontada en los últimos cuatro días antes de la elección.

“Probablemente, la alianza con Macri calme un poco las incertezas y transmita algo de gobernabilidad, pero no se van a despejar. Macri es un poco el garante, pero lo que está buscando el electorado es una nueva hegemonía”, indicó durante la disertación.

Shila Vilker tiene un magíster en Comunicación y Cultura. En el ciclo Más Debate sostuvo que si bien hay una tendencia a que el candidato oficial se impongan en el balotaje, aún no está claro el comportamiento de los votantes de Juntos por el Cambo ,que definirán la elección. Sebastián Fariña Petersen

Sostuvo además que el clima del electorado está puesto sobre la economía, y que en las PASO se transitó “a través de los muertos”, es decir, la exposición que hubo por temas de inseguridad. En tanto que aclaró que los escándalos para el oficialismo no movieron la aguja en cuanto a los votos, como el caso de Martín Insaurralde en un yate en Marbella.

Indicó además que las miradas están puestas en captar el voto de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio, sobre todo el sector de los radicales, y que en ese sentido se mueve Massa para imponerse en el balotaje.

Indicó que, para los encuestadores de estudios cualitativos, hay un debate de dos modelos metodológicos, para calcular cómo se va a orientar ese voto.