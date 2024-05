Encontraron la camioneta rayada con aerosol: ¿qué significa 420?

camioneta rayada aerosol Los sospechosos podrían ser menores de edad. También rayaron un edificio y los juegos de un plaza.

Descartó que se haya tratado de una venganza o un mensaje mafioso. Más bien se inclinó por la teoría de una "travesura" que hace daño y cuesta caro. "Para ellos debe ser una diversión. Pero obviamente que nos afecta un montón", afirmó. Por lo que se ve, agregó, son "nenes". Está convencida de que no son del barrio, ya que no fueron identificados. Pero seguramente sean de la localidad.

Movida por la bronca del momento, en un principio solicitó ayuda a la población para ubicarlos. Sin embargo, ahora le queda el sabor amargo de saber que ya pasó y que el daño no tendrá más reparación que ir al chapista y hacerse cargo del arreglo.

Aunque no era tarde y la calle es concurrida, los autores pudieron actuar con impunidad porque no hay buena iluminación pública en el sector. Tanto es así que las imágenes de la cámara de seguridad son bastante oscuras.

"Yo creo que fue una maldad de nenes y lamentablemente la ligamos nosotros. Al principio, me sentía muy enojada y quise encontrarlos...hablar con los padres. Es que en el fondo se trata de una cuestión de responsabilidad. No estoy pidiendo reparación, pero si -los adultos- le están dando plata para comprar un aerosol y hacer daño a gente que no tiene nada que ver, no está bueno. Hay que poner un límite, que sepan que esas cosas no. Yo tengo hijos adolescentes, y a las 20 como mucho ya están en mi casa", reflexionó.

Por qué 420

Mientras se preparaba para salir más tarde a buscar un chapista que le arregle el auto, llamó la atención sobre el número 420 que pintaron en una de las puertas de la EcoSport. No tenía muy claro el grafiti, pero al indagar un poco sobre su significado descubrió que está asociado al consumo de la marihuana y la cumbia 420 del cantante L-Gante. "Quiero pensar que es por eso...", manifestó.

En efecto, las escuchas del género Cumbia 420 crecieron de forma exponencial de la mano de L-Gante en distintas plataformas, sobre todo entre jóvenes de hasta 25 años. El creador del concepto fue el DT Bilardo. "Cumbia 420 es cumbia, reggaetón y marihuana", indicó. Una fusión de distintos estilos urbanos en un solo género.

"La Cumbia 420 es un ritmo cumbiero actual, es mi género favorito, el que represento y al cual quiero que nunca se le pierda la esencia de la cumbia, del barrio y que la gente se sienta identificada. Adornamos el trap con cumbia, con drill francés, con folclore. Es un género que es Cumbia 420, hacemos que suene con un poquito de sonido de otros géneros", dijo L-Gante.

Los orígenes de la expresión "420" se remontan a un grupo de estudiantes de la secundaria, en la California de 1970, que se reunía después de clase, a las 4:20, para fumar marihuana. Luego la frase se popularizó y se convirtió en un código universal para hablar de cannabis.

"Lo que para ellos fue un chiste, a nosotros nos cuesta caro". Dahiana Diaz, la damnificada.