Entrenaba en un gimnasio del barrio Santa Genoveva y terminó con muerte cerebral

Se trata de un adolescente, de 14 años, que entrenaba en un gimnasio ubicado a escasas cuadras del Hospital Castro Rendón.

"Recién estoy saliendo del hospital, al chico le dió muerte cerebral, así que estoy con los padres". Dramático, sin consuelo. El mensaje de un testigo que accedió a hablar con LMNeuquén y confirmó la peor noticia , cuando el adolescente ingresó al hospital Castro Rendón y quedó internado en terapia intensiva. Hasta el lugar lo llevó su familia en un vehículo.

Este viernes por la tarde, el adolescente (14) estaba entrenando en un gimnasio ubicado sobre calle Islas Malvinas al 200, en diagonal al Cementerio Central, a escasas cuadras del centro asistencial de mayor complejidad de la provincia.

"Yo voy a entrenar... de repetendo veo a un chico que se empieza a desvanecer. Se hace pis y comienzo a gritar. Le dolía mucho el ojo. Un amigo de él lo acompaña hasta el baño del gimnasio. Llamamos al 107. Me dicen que tenían la ambulancia lejos, en el acceso norte de la ciudad, cerca de la estación Shell; y que no lo toque al chico. Entonces hablamos a sus padres. Llegó el papá y la mamá; la Policía también, al mismo tiempo", relató el testigo, en diálogo con este medio.

image

La llamada con el 107 duró casi 10 minutos, mientras eso ocurría, el padre del chico vio que su hijo ya no tenía respuesta del lado izquierdo. "No podía apretar la mano, cuando hablaba no tenía movilidad en la cara. Después quedó inconsciente", agregó el testigo.

Aseguró que, en el transcurso de la llamada con el 107, pidió que venga una ambulancia inmediatamente porque tenía indicios más que suficientes de que el chico había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). "Soy profe de Educación Física y, además, circunstancialmente tengo mi madre tiene el mismo diagnóstico y me he informado por eso. Le dije al 107 que no había que perder más tiempo", comentó.

Pidieron una ambulancia, pero estaba lejos

Para esto, recordó haber visto una de las pupilas del adolescente, y no tenía reacción. Sus padres decidieron llevarlo por su cuenta. "Lo cargamos en el auto de su papá porque el 107 no mandaba la ambulancia; y en la guardia, hablando con los chicos que estaban en el gimnasio, ne dicen que tiene muerte cerebral por una neurisma", prosiguió con su relato.

image

Guardó el historial de llamadas al y del SIEN; y reparó en algo más: "Cuando llegamos a la guardia, había ambulancias funcionales. Estaban en la puerta". La Policía escoltó al adolescente y a su familia hasta el centro asistencial.

De cualquier forma, reconoció que no se pude saber qué hubiese pasado si el adolescente era trasladado de forma inmediata cuando cada minuto cuenta como algo vital. Y estimó que, entre la llamada que hizo al 107 más otra que realizó otra chica que estaba en el lugar, habrán pasado alrededor de 20 minutos.

Hospital Castro Rendon (5).JPG Maria Isabel sanchez

El hecho, según se conoció, se desencadenó 19.05 del viernes. Por comentarios de un amigo, el adolescente habría consumido un energizante sin haber ingerido nada más, en todo el día. No se sabe si tal circunstancia pudo haber influido en el desenlace. "Pero el profe que estaba en el gimnasio actuó rapidísimo y lo sostuvo todo el tiempo", destacó el testigo consultado.

Este sábado, el gimnasio anunció en sus redes sociales que iba a permanecer cerrado "por razones de fuerza mayor".