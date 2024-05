"Es provocador", la UCR neuquina cruzó a Francisco Sánchez por sus polémicos cuestionamientos

El clima generó un problema diplomático entre los dos países y un pedido de disculpas que Javier Milei, a través de su vocero Manuel Adorni, adelantó que no hará. Pero en ese encuentro hubo más polémica, y una relacionada a los radicales.

Tuit Peláez.jpeg

Francisco Sánchez es secretario de culto de la Nación y depende de la canciller Diana Mondino. Durante el encuentro del domingo, se autodefinió como “un conservador”, ante la platea de líderes y empresarios de la derecha europea.

“En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó”, sostuvo Sánchez, quien también se pronunció en contra de la ley de Matrimonio Igualitario (en el gobierno de Cristina Kirchner) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (durante Alberto Fernández).

La frase sobre Alfonsín y el “pésimo gobierno” no se la dejaron pasar a Sánchez, quien no tiene feeling con los radicales neuquinos. De hecho fue a una interna en las últimas elecciones en Juntos por el Cambio, le ganó a la diputada nacional Leticia Esteves, pero no entró como diputado en la general.

Juan Peláez, expresidente de la UCR en Neuquén y actual funcionario del gobierno de Rolando Figueroa posteó luego de las declaraciones de Francisco Sánchez una foto de Alfonsín con la frase “y cuestionan el divorcio en nombre de la libertad…”.

Francisco Sánchez: libertad y contradicciones

Peláez no quiso profundizar demasiado en las declaraciones de Sánchez, aunque admitió que el gobierno libertario entró en una contradicción respecto a ciertos temas.

“Un gobierno que se dice defensor de la libertad cuestione la Ley de Divorcio me parece una contradicción muy grave. ¿Dónde queda ese discurso de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro?” dijo el radical consultado por LMNeuquén.

Y acotó: “¿Cómo se explica que el Estado obligue a mantener un vínculo conyugal donde ya no existe la voluntad de los cónyuges? Es absurdo. Difícil de explicar desde cualquier lugar, pero más desde quienes dicen defender la libertad”.

En el radicalismo neuquino prefieren no levantar mucha polvareda contra Sánchez, ya que es funcionario de Milei y Neuquén aún tiene pendiente varias gestiones con el gobierno nacional y el contexto de la Ley Bases, pese a cualquier coyuntura ideológica.

Pablo Cervi: "Es un tema saldado mundialmente"

El diputado provincial radical (fue presidente de la UCR) y amigo de Alfonsín, Cesar Gass, prefirió no entrar en la polémica. Tampoco el actual presidente del Comité Provincial de la UCR, Luis Pusterla, que está dentro del gobierno de Figueroa.

El que se animó a tirarle algún dardo a Francisco Sánchez es el diputado radical Pablo Cervi, quien no hace muchos años tomó contacto con el mundo de la militancia del partido centenario.

“Me parece que como Secretario de Culto (Sánchez) tiene responsabilidad más allá de lo político”, admitió a este diario.

Tuit Pablo Cervi.jpeg

Cervi dijo que lo que dijo Francisco Sánchez sobre el divorcio “es provocador, es algo que ya está saldado eso y no sé qué sentido tiene plantearlo”.

Y destacó: “En el mundo está saldado el tema y, hasta la Iglesia contempla la anulación del matrimonio por ciertas causas. Además, fue la ley que les dio derecho a las mujeres que quedaban desamparadas ante separaciones de hecho”.

Durante los '80 el divorcio era un debate tabú en la sociedad, sobre todo por el rechazo de la Iglesia Católica. Pero después dejó de ser un debate moral, sólo defendido por un sector minoritario, al que Sánchez definió como el "conservadurismo", que fue perdiendo terreno en Argentina.