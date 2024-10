Es sordo y ejemplar trabajador petrolero: la admirable historia de Roberto

Entre tantas malas noticias, quienes aguardaban por alguna información más agradable no deberían dejar de leer y, por ende, conocer la admirable y emocionante historia de Roberto Lagos (33 años) .

La explicación a ello es que fue siempre para adelante; se rebeló a su suerte con valentía y determinación. Así, un día llegó a dar clases en Lengua de Señas (Manos Libre en Neuquén Capital) y logró conquistar a Carla (33), una de sus alumnas y hoy su incondicional esposa. Tuvieron a sus dos solcitos, Noah -5 años- y Julián -7 meses- y se radicaron en Cipolletti, de donde ella es oriunda.

image.png Roberto en su tarea diaria.

“Me enamoró su forma de ser, su personalidad, lo compañero que es, lo dulce. Es neuquino pero me lo traje para este lado del puente”, lo elogia su amable esposa vía LMCipolletti.

Así, también, otro día Roberto acompañó a su padre, a realizar una instalación de gas a una Metalurgica y terminó siendo contratado por importante firma regional.

“Tras verlo con tanta predisposición, dije ‘vamos a darle una oportunidad’ y lo llamé para una entrevista. Y desde que entró que se destaca por su compromiso, sin ir más lejos nosotros trabajamos en el Parque Industrial de Plottier a partir de las 8 y él se viene de Cipolletti en moto y llega a las 7.45 siempre”, lo pondera, ahora, Santiago Depollier, el dueño de Don Emilio, la empresa que lo incorporó hace dos años y medio.

Detalles de su labor cotidiana

Roberto se desempeña en un rubro en el que “no estaba tan empapado cuando llegó. Nosotros le enseñamos cosas y él también a mí y a sus compañeros. Gracias a él aprendimos lenguaje de señas”, explica ese grato ida y vuelta su propio “patrón”.

En esos primeros pasos en la exigente experiencia laboral fue clave la contribución de Carla a los efectos de la comunicación, que representaba todo un desafío interno. “Ayudó mucho su esposa, daba cierto temor el tema de la comprensión dadas las circunstancias especiales. Pero ella nos advirtió, ‘en 3 meses se van a estar comunicando’ y así fue”, recuerda la prueba superada.

Es que Roberto es todo un experto en derribar barreras. Sobre las tareas específicas que desempeña nuestro vecino en la actualidad, su jefe aclara: “Es mecánico, hace reparaciones de equipos de fractura (son requeridos para la etapa de terminación y completamiento de pozos petroleros), si bien somos una metalúrgica hacemos trabajo para la industria del petróleo y a eso se aboca él”.

Totalmente adaptado a su oficio, hoy “es un trabajador más, para nosotros ya es algo normal y acá la mayoría aprendió el lenguaje de señas y el que no también se hace entender ante él. Si hay que hacer horas extras, Roberto se queda, no tiene problemas. La verdad, es un ejemplo con todas las letras”.

El video de Roberto compartiendo su hermosa historia laboral

En los últimos días, Noti Sor compartió el video de Lagos contando su historia de esfuerzo y logros desde su ámbito de trabajo.

Logicamente a través de las señas, Roberto expresó: “Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto y mi apellido es Lagos. Esta es mi seña personal, soy de la provincia de Río Negro. Y quiero contarles algo sumamente positivo. Miren todo esto, es de una fábrica petrolera. Yo soy una persona sorda y algunos pensaran que este es un trabajo imposible para una persona sorda, que no puedo trabajar en una petrolera, pero sí puedo”.

Embed - ROBERTO LAGOS ES SORDO Y TRABAJADOR PETROLERO

En un emocionante mensaje, agregó: “Mi jefe me llamó para trabajar aquí, y para mí fue una sorpresa enorme. Sí es posible, se puede trabajar oyentes y sordos a la par, trabajando de técnicos. Estoy contentísimo, me enorgullece como persona sorda, gracias a mi esfuerzo y mi lucha. Miren, la lengua de señas yo se las muestro a mis compañeros oyentes de aquí para que todos vean que una persona sorda puede trabajar. Al verlo lo agradecen. Yo puedo trabajar, vamos. Gracias por verme, abrazo”.

Es la historia de un amor…

“Capaz que fue el destino”, reflexiona Carla, tras suspirar hondo, en relación a la hermosa historia de amor que protagoniza con Robertito. Quien originalmente era “mi instructor” en un curso de Lengua de Señas.

“Yo era una de las pocas de la clase que al principio algo sabía y cuando ven que la gente tiene interés, ellos te invitan a participar. Así empezamos a conocernos más, a salir a matear en grupo con otros sordos y nos pusimos de novio”, repasa esta docente, antes de irse a dar clases a la Escuela 313 de El Manzanar (el año próximo espera retomar la Educación Especial)

“Quizás Dios me llevó a que me interesara el tema y gracias a eso lo pude conocer a Roberto, formamos nuestra familia, hace 6 años que estamos juntos. Vinimos a Cipolletti, tuvimos dos hijos, esta semana cumplimos 3 años de casados. Al principio el nene mayor lo imitaba y hablaba solo con señas, porque en casa era todo el tiempo así, pero ahora se expresa de las dos formas. Dándole para adelante, acompañándonos mutuamente, con el respaldo de nuestras familias... La gente que no se puede comunicar con las personas sordas se pierde un montón de cosas, es descubrir un mundo nuevo, a gente hermosa con otros sentimientos”, avisa reconfortada.

image.png Carla junto a Roberto en el casamiento. Este lunes se cumplieron 3 años ya...

Claro que también hubo obstáculos en el camino. Como “la falta de políticas para que las personas sordas se capaciten y tengan un trabajo digno, porque con las pensiones no alcanza”.

Ello viene a cuento de que en una saludable iniciativa “el año pasado la empresa lo apoyó a él para que hiciera el curso de tornería en el San José Obrero en Neuquén y una de las cosas por las que peleamos y luchamos es la inclusión. Porque el Consejo Provincial de Educación de Neuquén nunca se hizo cargo de ponerle un interprete en el curso teniendo en cuenta que ya se trata del ámbito laboral y correspondería... Estando embarazada lo acompañé yo como interprete porque no quedaba otra. Los profesores y directivos, ojo, lo respaldaron un montón, no es contra ellos y Rober inició y culminó. Pero promocionan mucho la inclusión y un montón de cosas pero…”, lamentó en el cierre.

Al fin y al cabo, Roberto, el sordo petrolero y Carla, su amor incondicional, se entienden como pocas parejas. Su bella historia dará qué hablar en todos los lenguajes e idiomas.