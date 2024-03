Es un hecho: abre un nuevo templo cristiano donde funcionaba Las Palmas

Anunciaron la apertura con dos celebraciones que ya tienen fecha y hora. La iglesia está registrada, no realizó reformas estructurales y no requiere de un permiso para funcionar.

Había dudas luego de la suspensión de toda actividad constructiva que se estuviera realizando, bajo apercibimiento de clausurar el lugar. Sin embargo, los pastores involucrados en la apertura del nuevo templo pudieron acreditar que no estaban construyendo nada en el lugar.

La inauguración de la nueva inglesia que promete ser una de las más grandes de la ciudad ya tiene fecha. De acuerdo al anuncio de los pastores Gustavo y Brenda Salinas, habrá dos celebraciones: una el sábado 13 de abril, a las 19; y otra el domingo 14, a la misma hora. El lugar se promociona con el lema "Alta Gracia, el lugar correcto".

Desde el municipio neuquino se recordó que, a diferencia de otras iniciativas, las iglesias no tramitan permisos de funcionamiento. Por lo tanto, no requieren de una habilitación municipal. No obstante, sí deben estar registradas en el área de Cultos, como es el caso.

Embed

Inspectores de Obras Particulares se acercaron hasta el lugar y constataron, además, que no se está realizando ninguna reforma estructural del edificio. Por lo tanto, no necesitan de un permiso de obra ni hay motivos para clausurar el templo.

Hace pocos días atrás, pastores y fieles se habían reunido en el exboliche Las Palmaspara celebrar "el poder de Dios" y la nueva "iglesia que comienza a profetizar". Así, un grupo numeroso de personas celebró su fe en Cristo Rey y derramó aceite sobre la tierra para simbolizar la unción.

Pudieron hacerlo sin inconvenientes, porque entonces no realizaban ninguna reforma estructural que pudiera generar nuevos problemas con el Municipio. Es que en su momento se tomó la determinación de aplicar una suspensión, ante la mera posibilidad de que pudieran construir algo nuevo en el lugar sin contar con los permisos de edifición ni demolición, ni presentar a priori los planos.

Las Palmas - Sens

Ceremonia en el predio del ex boliche Las Palmas

Por eso, la medida preventiva no impidió que un grupo numeroso de personas se reuniera en el lugar y realizara una ceremonia religiosa. El auditorio cristiano está al lado de lo que intentó ser el boliche Sens y no pudo abrir porque el Municipio prohibió su apertura. En el encuentro, los pastores volvieron a renovar la promesa de que abrirá muy pronto.

Se cree que puede ser uno de los auditorios más grandes de Neuquén, con una capacidad para albergar a 5200 personas sentadas.

Pastor en las palmas.mp4

La promesa del pastor, en redes

“Quiero bendecir estas llaves en representación de las originales, de la entrada del auditorio de Alta Gracia, bendigo a todos por la oportunidad de llegar a semejante lugar”, dijo Salinas frente a sus feligreses en el viejo edificio.

El pastor recordó durante un encuentro cristiano que la posible mudanza al nuevo auditorio, esta vez en el edificio del ex boliche Las Palmas, está en marcha con algunas reformas internas.

“Me hizo acordar cuando empezamos a edificar acá, pero ahora estamos derribando ciertas paredes que no nos sirven de lo que va a hacer el mega santuario Alta Gracia Neuquén”, enfatizó Salinas.

Así, el edificio de Las Palmas, donde supuestamente por ordenanza municipal no puede habilitarse un local bailable, ahora será una iglesia, según la publicación del pastor.

Iglesia cristiana en Las Palmas.mp4

Las Palmas: prohibir locales en la Primeros Pobladores

En octubre del 2023, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó, por nueve votos a cinco, el proyecto de ordenanza que prohíbe locales bailables y comercios gastronómicos en la calle Primeros Pobladores de la ciudad. De esta forma, el boliche Las Palmas, que hoy lleva el nombre de Sens, no volverá a abrir las puertas al público.

El proyecto establece que "se prohíbe el uso para actividades recreativas nocturnas, salón de fiestas, café concert, confitería bailables, discotecas, establecimiento gastronómico con actividad bailable, espacio bailable, espacios para eventos con estructuras temporales en el corredor delimitado por calle Primeros Pobladores (al Norte) desde la Rotonda de acceso a la ciudad ubicada al Este, hasta la calle Saturnino Torres".

De esta manera, el local donde la madrugada del 14 de junio de 2003 desaparecieron al estudiante de la UNCo, Sergio Ávalos, no volvería a abrir las puertas al público. Solo será un emblema de la impunidad y de la ausencia de justicia.