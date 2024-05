Escuela 347: familias tomaron un colectivo por la falta de clases desde hace semanas

Cansadas de la falta de respuestas ante los sucesivos reclamos, las familias de los estudiantes de la Escuela Primaria 347 de Cuenca XV cortaron una calle y tomaron un colectivo para visibilizar la falta de clases desde hace tres semanas por problemas no resueltos con la calefacción .

“Hace más de tres semanas que nuestros hijos no tienen clases. Vino Camuzzi y clausuró las cañerías principales. Por eso hoy se tomó la medida de retener un colectivo para que nos escuchen”, dijo una mamá de la Escuela 347.

La mujer lamentó que los chicos no van a poder cumplir con los 180 días de clases esperados para el presente ciclo lectivo y, por ende, no van a poder recibir los contenidos programados.

Reclamo de padres en la escuela 347

Indicó que en la escuela “el ala del SUM había gas, pero en las aulas no. Y si llega a haber una explosión. El gobierno debería darnos una solución, pero no nos escucha”.

Otra mamá aseguró que los alumnos quieren volver a clase. Y agregó: “Queremos que nos den una solución, no queremos esperar a fin de mes. Estamos a principios de mayo y no queremos seguir con este problema”.

El viernes será clave para destrabar el conflicto en la escuela

La directora de la Escuela 347, Estela Rauque, aclaró que el reclamo fue debidamente elevado en tiempo y forma desde el año pasado, para que se pueda trabajar durante el receso, como así también en los primeros meses de este año.

“En el receso comunicamos al Consejo Provincial de Educación (CPE) que podían venir a hacer los trabajos porque los equipos directivos estamos en la escuela. No vinieron, el 13 de marzo nuevamente pedimos que vengan a ver la calefacción, recién lo hicieron el 25 de marzo y constataron que hay un equipo que no está funcionando, justamente el de las aulas”, recordó la directora.

Puntualizó que Camuzzi clausuró el 26 de abril los equipos de calefacción y sieguen sin respuesta por parte de Educación. Dijo que el 9 de abril fueron a cambiar el termostato, funcionó un día y luego nuevamente se quedaron sin calefacción. “No funcionó más, de todas maneras, tuvimos clases, pero el lunes 22 ya suspendimos porque es imposible estar en la escuela con este frio”, aseguró Reuque.

Sostuvo que, como consecuencia de la acción de los papás de este mediodía, les dijeron desde CPE que el viernes irán a la escuela a constatar cómo está la calefacción. “Pero no tenemos un plazo de obra, no sabemos qué pasa con la calefacción. Estamos en total incertidumbre, no podemos dar ninguna respuesta a las familias”, lamentó la directora quien comprende el fastidio de las familias ante la pérdida de días de clases.

“Los estudiantes no cuentan con servicios, se calefaccionan a leña, ya vienen con frío desde la casa y encima se encuentran que la escuela los recibe con más frio y ni siquiera le puede dar un té caliente. Todo se complica”, describió.

Dijo que se acordó en asamblea esperar si mañana reciben de parte del CPE un plan de trabajo, tendrán una reunión de padres a las 18. “La preocupación es tanto de docentes como de los padres. Si no hay una solución a corto plazo hay que pensar un dispositivo para llegar a todos”, cerró la directora.