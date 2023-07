"Evita, la primera feminista del movimiento"

Monumento-evita-Neuquén.jpg Monumento a Evita. María Isabel Sánchez

"Lo guardé para mí, me iba al baño leyendo su historia y me enamoré de Eva, de ella, de su historia y de lo que ella hacía por los humildes. Y con eso me crie", contó a LMNeuquén la mujer que llegó a Neuquén a sus 14 años y desde aquella época militó en el peronismo desde donde ayudó a muchas personas con colectas y donaciones.

Para Micaela el encuentro con "Evita" fue en su adolescencia, cuando encontró un libro con su historia en la biblioteca del abuelo que se lo llevó para siempre.

A la par que la conoció empezó a militar en el PJ donde actualmente es consejera local, congresal nacional y tiene a cargo la secretaría de Formación. También es estudiante de Trabajo Social.

SFP Militantes peronistas actividades por aniversario Evita (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Desde el área de Formación, esta joven militante asegura que buscan dar a la conocer la labor de Evita y que más personas la admiren por su trabajo. Y la primera admiradora que ella forjó fue su pequeña hija Fracesca, quien hasta la eligió como figura de su cumpleaños.

"Evita para mí es una referencia política para las mujeres del campo nacional y popular. Creo que la llegada de ella a la esfera política nos abrió la puerta a todas las mujeres. Tanto en los derechos, como el derecho a votar, nos permitió a nosotras como mujeres ser parte de la política", aseveró a LMN.

Micaela recordó que este 26 de julio es también el aniversario de la proclamación del partido femenino dentro del partido justicialista. "La lucha de Eva de aquel momento sigue vigente. Eva no solo militó las necesidades de los más humildes y las resolvió cuando entregaba máquinas de coser, juguetes, comida, sino que supo construir un poder muy grande para todas las mujeres", afirmó.

SFP Militantes peronistas actividades por aniversario Evita (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Esa lucha también fue la que destacó Nené, quien recordó que allá en Misiones su mamá recibió una máquina de coser y dijo que "todas esas cosas se graban en el corazón de una persona que ve cómo su familia trasciende a través de una política de estado".

Nené fue la compañera de vida de Antonio Ángel Coria de quien dijo que fue un "super peronista" de quien aprendió el significado de la palabra compañerismo.

Para ambas mujeres militantes y admiradoras de "Evita", esta mujer fue fundamental en la vida de Juan Domingo Perón, pero también en la de niños, ancianos y la clase trabajadora toda.

"Yo ceo que "Evita" fue feminista, la primera feminista del movimiento y que logró traspasar muchas barreras para la época. Ahora tenemos que seguir enseñando su historia para que aparezcan muchas más", concluyó Micaela.