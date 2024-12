Exfuncionario baleado en Brasil: cuál es su estado de salud y cómo sigue la investigación

Burlón tiene 51 y es actual presidente de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil (CATE). Mientras se espera la evolución del paciente, en paralelo continúa la investigación de la Policía brasilera para dar con el o los autores del intento de homicidio.

Según informó Noticias Argentinas, serían dos menores de edad los atacantes de Burlón. Indicó que esa es la principal hipótesis que manejan los investigadores del caso, que conmocionó especialmente a la sociedad barilochense.

exsecretario de Turismo- Brasil-baleado.jpg

Cómo fueron los hechos

Burlón se encontraba junto a su pareja y sus hijos, regresando de ver el emblemático Cristo Redentor cuando tomó por error -aparentemente guiado por un GPS- un camino que conduce a la favela Morro dos Prazeres, ubicada en el barrio de Santa Tereza y dominada por el Comando Vermelho, la poderosa organización criminal.

Según la Policía Militar, el hombre se encontraba en un auto Volkswagen Taos, modelo 2023, cuando ingresó al sendero equivocado y fue atacado a balazos. Horas más tarde, confirmaron que fue alcanzado por una sola bala que entró y salió de la cabeza.

El exfuncionario fue rescatado por policías militares, que luego de ver la gravedad de la situación lo trasladaron al Hospital Municipal Souza Aguiar donde permanece internado en estado reservado. Ayer la pareja declaró cómo fueron los hechos en una comisaría local.

La favela del Morro dos Prazeres es considerada una de las villas “pacificadas” de Río de Janeiro, pero aún cuenta con una fuerte presencia de narcotraficantes que hacen de esa zona un lugar peligroso.

El diario O Globo informó que se realiza una investigación en el lugar del ataque al exfuncionario rionegrino, en la comunidad de Escondidinho, dentro de Morro dos Prazeres. Se indicó que un equipo de la Policía Militar habría acudido al lugar para retirar el vehículo, que acabó estrellándose contra el muro de una vivienda. Videos que circulan en las redes sociales muestran la calle adoquinada, donde la parte delantera del auto quedó destrozada mientras un charco de sangre cubría el asiento del conductor.

El intendente de Bariloche se refirió a la tragedia

Este incidente generó conmoción en la comunidad barilochense y llevó al intendente Walter Cortés a manifestarse sobre la situación. “Me comuniqué con la esposa, la familia, con Daniel Scioli que fue el primero que me llamó. La verdad que es muy triste para nosotros, porque es un hombre íntegro, un vecino”, expresó Cortés a Noticiero Seis.

El intendente cuestionó la inseguridad en ciertos destinos turísticos y advirtió sobre los riesgos que esto implica para los viajeros. “Esto es producto de la inseguridad. Todo el mundo dice, yo me voy a Brasil, pero hay que fijarse primero a qué destino vamos a ir y cuáles son las falencias que tiene, porque a él lo lleva el GPS por no conocer”, señaló.

image.png

Cortés subrayó que Bariloche no enfrenta situaciones de este tipo y reafirmó su compromiso con la seguridad local. “La inseguridad hace estas cosas, que acá en Bariloche no tenemos, no hemos llegado a eso. Vamos a trabajar mucho por la seguridad acá, de hecho, me he juntado con Patricia Bullrich para mejorar la seguridad. También con el gobernador, los comisarios y demás”, aseguró el mandatario.

La situación de Burlón, quien se encuentra hospitalizado en Brasil, es seguida de cerca por su familia y allegados. Según explicó Cortés, la esposa del ex secretario le brindó detalles sobre su estado. “Esta situación nos pone muy tristes a todos. Solo el consuelo de que va a salir adelante pese a las complicaciones. La señora anoche me comentó cómo iba la situación y lo seguimos desde cerca. Todo lo que sea necesario, va a tener nuestro respaldo”, concluyó.