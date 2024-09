Explotó la Expo Vocacional en Neuquén: las carreras que pisan más fuerte entre los estudiantes

"Yo me voy bastante confiado y con ganas de entrar a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y seguir estudiando. Ese es el objetivo. Ya tengo decidido qué voy a estudiar (Seguridad e Higiene), pero quise interiorizarme un poco más, como para tener opciones. Así que me voy contento", expresó Sebastián.

Llamaron la atención todo lo vinculado a energías renovables y la oferta disponible para seguir alguna rama de la ingeniería.

En diálogo con LMPlay, Carlos Nahuel, del CET 9 (Cipolletti), confesó que no tenía planeado venir, pero surgió la posibilidad y visitó la feria. Dijo que ya tiene una idea fija: ser instrumentista de campo. "A las 17, desconcentramos. Espero encontrar una carrera parecida, curso o capacitación, y si no, capaz que me vaya a estudiar a Bahía Blanca, donde tengo familiares. Aunque me gustaría encontrar algo acá", comentó.

Otro grupo de jóvenes descansaba un poco en torno a una mesa luego de visitar varios stands. Procedentes de General Roca, manifestaron que ya saben qué quieren estudiar. "Más o menos tenemos decidido estudiar Informática, Sistemas, Programación... Consultamos en la Universidad Nacional del Comahue y en la Universidad de General Pico, La Pampa", expresaron.

Docentes del CPEM 31, de San Patricio del Chañar, destacaron la expo como una oportunidad para mostrar toda la oferta académica. "Los chicos se van con una linda experiencia, algo muy positivo. Esperemos que lo sigan haciendo", dijo Soledad, quien advirtió en los estudiantes un gran interés por lo que sigue después de la secundaria.

"Saben que sí o sí, para tener una salida laboral más favorable, hay que seguir estudiando. Lo bueno es que, además de carreras extensas, también está la posibilidad de hacer una tecnicatura de dos o tres años, de la que salen con un oficio. Eso también los alienta", subrayó.

Jimena, alumna del CPEM 5, de Las Lajas, visitaba la feria con Paula, una amiga del CET 9, de Cipolletti. Las dos estaban gratamente impresionadas con todo lo que veían. Les rondaba la idea de estudiar abogacía, aunque después de conocer toda la oferta académica, adelantaron que no sería raro que se terminen decidiendo por otra cosa. "Muy zarpado esto que están haciendo", consideró una de ellas.

Las consultas de los estudiantes

En los stands, los representantes de diversas universidades, públicas y privadas, tuvieron impresiones muy parecidas sobre lo que más llama la atención o interesa a los estudiantes de hoy. Es que hay carreras que resuenan mucho más que otras en cada consulta que reciben. David Waiman, subsecretario de Coordinación Académica de la Universidad Nacional del Sur, estuvo muy atento a la demanda de los estudiantes.

Consultado al respecto, dijo que el interés de muchos chicos pasa por carreras más tradicionales como Abogacía y Medicina; y otras más demandadas en estos tiempos, como la licenciatura o ingeniería en Computación. Destacó la gran variedad de propuestas que se ofrecen en la expo y el movimiento de estudiantes que transitan por el espacio. "Diría que Salud y Computación son las dos grandes ramas del saber en las que quieren informarse", sostuvo. Después, agregó, existe una demanda insatisfecha en Veterinaria. Pero sí en todo lo que tiene que ver con Medicina y Enfermería, con acompañamiento terapéutico.

También se posicionan con fuerza distintas ingenierías (petróleo, mecánica e industrial). "Veo que muchos chicos han venido muy decididos. Esa es una diferencia con respecto al año pasado. Y una alegría", apuntó Waiman.

Desde la Universidad Patagonia, Laura González, directora del Departamento de Alumnos, también advirtió que, mayormente, los estudiantes que pasaron y consultaron "están muy decididos". La consulta que se reitera, mencionó, pone en primer plano a la carrera de Ingeniería en Energía. Después, también preguntan por la Licenciatura en Educación. Otra propuesta académica que ofrece esa casa de estudio es Ciencia, Política y Gobierno.

"Los chicos vienen con una decisión. Están muy encaminados. Son pocos los que nos han dicho que vienen a mirar, a investigar. La mayoría ya tiene una idea formada de lo que quiere hacer", agregó González. En tanto, Martina Dupas, la coordinadora de Proyectos de Extensión de la Universidad Patagonia, notó que los estudiantes que visitan la feria provienen de varias localidades del interior. "Siempre lo decimos: 'Esto es una fiesta', es un ambiente relajado, divertido, más allá de que vengan a buscar su orientación estudiantil.

Dupas comentó también que el interés de los estudiantes hoy pasa por conocer el plan de estudio, es decir, la propuesta académica. Se interesan por lo que van a estudiar más que en otra cosa. "Nosotros apostamos muy fuertemente a lo que es la Ingeniería en Energía", recalcó. En adelante, abrirán dos ingenierías más que no están en la zona: industrial e informática. "También apostamos por la integralidad para abordar todas las energías renovables y no renovables", agregó la coordinadora.

Muchos estudiantes, en familia

Desde la Universidad Nacional del Comahue, con la mayor oferta académica en la zona, la secretaria académica Teresa Braicovich, advirtió que en el primer día de la expo por ahí hubo menos gente que en otras oportunidades, ya que la jornada coincidió con un paro en las escuelas, pero aseveró que "sí se ha visto a muchas más familias, y creo que es un buen indicador, porque evidentemente hay como ganas de saber que se está proponiendo".

Recordemos que la UNCo está presente en Neuquén y Río Negro con 80 carreras universitarias. Las últimas dos incorporaciones son Ingeniería en Recursos Naturales, con asiento en San Martín de los Andes; e Ingeniería en Agrimensura, en Zapala. En tanto, en Junín de los Andes comenzará el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Farmacia. "A pesar de los momentos que por allí está viviendo la universidad pública. Nosotros apostamos por más territorio y más carreras", sostuvo.

Coincidió en que hay mayor interés o una vocación por seguir todo lo vinculado a las ingenierías, en Petróleo e Informática. Otras consultas se inclinan por Medicina y los profesorados en Ciencias Exactas, Naturales o Sociales. "Cuánto tiempo dura la carrera, qué materias tiene, cuál es la carga horaria... es común ese tipo de preguntas", cerró Braicovich.