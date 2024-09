Familia de soldado voluntaria accidentada en Caviahue denuncia abandono de persona

soldado voluntaria accidente caviahue

Los pasos a seguir

Alfredo Garrido detalló los pasos que dieron luego de conocer la situación y para buscar una respuesta del organismo del cual depende la soldado voluntaria Lagos.”Desde la familia nos presentamos ante el jefe del RIM 21 a los fines de establecer la situación y quien se haría cargo de lo sucedido y si en todo caso se había realizado denuncia al Seguro o ART”, contó.

Ante estos requerimientos, las autoridades del regimiento informaron que todas las acciones correrían por cuenta de Sanidad Militar “y que no tenían seguro de riegos de trabajo”, afirmó el tío.

A continuación, el familiar subrayó una serie de “idas y vueltas” que hasta el momento no han traído ninguna solución. “A medida que pasaron los días el tema se fue dilatando. En principio nos dijeron que la llevarían a Buenos Aires, luego que la iban a operar en Cipolletti porque la obra social IOSFA está suspendida en la provincia de Neuquén”, sostuvo.

RIM 21 Las Lajas.jpg RIM 21, Las Lajas.

El derrotero siguió. “Luego nos manifestaron que la operarían en la clínica Pasteur, después que faltaba la autorización de Buenos Aires”, explicó Garrido. Ante esta evidente falta de respuesta, el tío de la soldado voluntaria relató que se comunicó con el Comando de la Sexta Brigada de Neuquén para que se ocuparan plenamente de la problemática y apuraran alguna solución.

“Cuando seguían pasando los días yo insistía con los llamados a Neuquén y al jefe del regimiento de Las Lajas y siempre nos decían que ya estaba todo, pero no pasaba nada”, señaló.

Momentos de tremenda angustia

Según contó el tío en su comunicación con este diario, Paula está atravesando una situación de mucha angustia por lo que le pasó en el accidente y por todos los inconvenientes que está viviendo ahora para lograr una pronta recuperación y rehabilitación. “A pesar de estar bien atendida en el hospital de Zapala, hace una semana le dijeron que le darían el alta porque ellos no tenían más nada para hacer. En el día de ayer (miércoles) le volvieron a decir lo mismo”, contó.

“Estamos angustiados y preocupados por agotar todas las instancias posibles y a nuestro alcance y no recibimos respuestas positivas. Así que esperamos que alguien se haga eco del tema y se ocupen urgente porque como familia ya no sabemos cómo contener a Paula ante las crisis que sufre por la angustia de la espera sin respuestas”, dijo Alfredo Garrido; tío de la soldado voluntaria.

Esto generó en la familia de la soldado más impotencia y dolor debido a que “los que verdaderamente debieron haberse hecho cargo no están a la altura de las circunstancias”, aseguraron. Ante este panorama, Garrido confió que “volví a llamar al Comando de Neuquén, donde me informaron que cambiarían de Ortopedia porque la que supuestamente la operaba el lunes pasado no consiguió los clavos y no sabían cuando los conseguirían”. Ante tanta insistencia lograron que el cirujano militar se apersonara y asegurara que este jueves la trasladarían a Neuquén para su efectiva operación. Sin embargo, hasta las últimas horas de anoche no había novedades al respecto.

Para cerrar, el hombre manifestó que “así nos tienen. Se pasan la pelota unos con otros y la situación no da para más. Cuando me comuniqué por última vez con el Comando de Neuquén les manifesté que haríamos pública la situación por la falta de preocupación y de ser necesario se presentaría un Recurso de Amparo por el abandono de persona que está sufriendo mi sobrina”.