"Sin palabras": el influencer español que quedó "flipado" con un monumento gigante en Zapala

Roberto Martín, más conocido como Marsal, es un influencer español que ganó popularidad en Instagram por los videos en los que no disimula su cariño por la cultura argentina. Además de mostrar los paisajes que descubre en sus numerosos viajes al país, también divierte a sus seguidores con ocurrentes reacciones a videos virales que muestran curiosidades de Argentina. Y esta vez le tocó a Zapala.

Embed - Roberto Martín on Instagram: "Impresionante monumento #Argentina #curiosidades #Marsal" View this post on Instagram A post shared by Roberto Martín (@2marsal2)

"Cuando he visto este video, me he quedado sin palabras", afirmó y pidió a sus seguidores que le cuenten en qué ciudad de Argentina está ubicado el homenaje. Muy pronto sus seguidores respondieron a su pregunta y destacaron la obra de Beroisa en Zapala.

"En Zapala provincia de Neuquén, hacia la cordillera. Lo vi en febrero que lo estaban construyendo. Te aseguro que es impresionante. El artista es del lugar y tiene varias obras hechas de tamaño monumental", respondió una de sus seguidoras.

A los que destacaron el rol del escultor neuquino se sumaron muchas muestras de apoyo, no sólo por la obra sino por el rol que tuvieron los soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas, en 1982. Algunos corrigieron al influencer, que los llamó "pibes de Malvinas", haciendo referencia a la canción del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, las respuestas instaban a llamarlos "hombres" o "héroes".

El video ya cuenta con más de medio millón de reproducciones y miles de comentarios, entre los que se cuentan zapalinos orgullosos de su ciudad y otros que, al igual que el influencer, quedaban sorprendidos con la existencia de esa obra monumental.

El monumento al soldado tendrá una altura de 17 metros. El monumento al soldado tendrá una altura de 17 metros.

Marsal suele mostrar distintos aspectos de la cultura argentina, como la fascinación por el fútbol, las golosinas típicas o el malambo. Además, graba interacciones con su pareja, que es argentina, para hacer comparaciones con los modismos españoles.

A eso se suma su admiración por la historia de la Guerra de Malvinas. En otras publicaciones, compartió algunas historias sobre el conflicto bélico de 1982 y el heroísmo de los jóvenes soldados.

El Monumento al Soldado, en Zapala

La monumental escultura que rinde homenaje al Soldado Argentino, construida sobre el Acceso Fortabat y la Ruta 14 en Zapala, será inaugurada el próximo 9 de junio.

Así lo acordaron el intendente Carlos Koopmann y los integrantes de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Malvinas de esa localidad (AVGM), que hicieron el anuncio el mismo día que se cumplen 42 años del hundimiento del Crucero “ARA General Belgrano” en el marco del conflicto bélico del Atlántico Sur.

Embed - Diario LMNeuquén on Instagram: " La monumental escultura que honra al Soldado #Argentino será inaugurada el 9 de junio en #Zapala, sobre el Acceso Fortabat y la #Ruta14. La obra creada por Beroisa, se inició en junio de 2022 y se convertirá en el monumento al Soldado Argentino más grande del país, con 20 toneladas de peso y 17 metros de altura si se cuenta su pedestal. Las permanentes iniciativas impulsadas desde el municipio en reconocimiento a los ex combatientes, llevó a que Zapala fuera declarada como “Ciudad Malvinera”. Toda la información, en un solo lugar." View this post on Instagram A post shared by Diario LMNeuquén (@lmneuquen)

A la inauguración de la obra, reconocida como el monumento al soldado más grande del país, y construida por el escultor neuquino Aldo Beroisa, asistirán ex combatientes de distintos puntos del país que también participarán de un desfile militar, estando previsto además un festival con la presentación de artistas neuquinos.

“Para nosotros es un honor poder estar haciendo este anuncio. Este monumento es un reconocimiento a todos los soldados de la Patria, en especial a nuestros héroes de Malvinas, a los que pudieron volver al continente y a los que quedaron en las islas”, dijo el jefe comunal.

“La obra simboliza de alguna manera un regreso a la patria, por eso el soldado arrodillado mira para abajo, porque significa que está mirando a la gente como diciendo "volvimos, dimos todo, hasta la vida de algunos de nuestros hermanos", contó, en su momento, la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Zapala, María José Rodríguez.

Respecto a cómo se originó la idea del homenaje expresó que “creo que todos tenemos un sentimiento malvinero de toda la vida, nuestro intendente también ha impulsado el homenaje, el reconocimiento a los veteranos. Después nos contactamos con Aldo Beroisa y le fuimos dando creación a esta idea. Nunca van a alcanzar las acciones para poder devolver la deuda que tenemos como pueblo argentino a todo lo que hicieron estos chicos y chicas que viajaron a Malvinas y que algunos con convicción y amor entregaron su vida”.

También destacó que llevan un trabajo constante y en conjunto con el Centro de Veteranos de la ciudad. “Nos encontramos siempre y los escuchamos porque tienen muchas ganas de trabajar. La relación es excelente y fructífera en todos los sentidos”.