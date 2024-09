Faustino Herrera, la promesa neuquina del squash que sueña en grande

Squash- Faustino Herrera- Club Aleman (3).JPG Maria Isabel sanchez

"Diego viene de Trelew. Es super apasionado por este deporte. Él ayudó a que vuelva a tener vida y mucha cantidad de jugadores. Le dio el impulso que necesitaba", destacó Martín Herrera, en diálogo con LMNeuquén.

En la competencia de Salta, Faustino se destacó al alcanzar por primera vez en su carrera la instancia final en la categoría de Menores de 11 años, superando con amplia ventaja a varios de sus rivales. Asimismo, logró llegar a la semifinal en la categoría de Menores de 13 años, enfrentándose a jugadores de mayor edad y nivel, donde evidenció su coraje y habilidad en cada encuentro.

Su entrenador, otro groso

Este joven deportista, que dedica incansables horas de entrenamiento junto a su entrenador Diego Jaime Albistro Niembro en el Club Alemán, sigue consolidándose como una de las promesas más brillantes del squash en la región. Su destacada actuación en el Torneo Nacional de Menores es una clara muestra de su enorme potencial y del futuro prometedor que tiene por delante en este deporte.

Faustino Herrera

Su padre comentó que entrena los lunes, miércoles y viernes, de dos a tres horas; y los martes y jueves complementa con entrenamiento físico. Por supuesto que va a la escuela. "Es super responsable, y lleva muy bien las dos cosas. Sabe que tiene que terminar con las actividades escolares y viene a hacer squash. Nosotros, en ese sentido, estamos muy tranquilos, porque él tiene claro que es importante que estudie. Se destaca como alumno y compañero. Va al colegio Líder", contó Herrera.

En marzo de este año se consagró campeón de 6ta Categoría en el Torneo Mixto Nacional-Patagónico de Squash de Mayores, y continuará su preparación en Neuquén con la mirada puesta en próximos torneos nacionales e internacionales, con muchas expectativas de mejorar.

Mientras tanto, entrena duro y aprovecha la beca que le dieron en un Escuela Accelerate Squash, de Lóndres (Inglaterra), dirigida por un profesor oriundo de Bariloche, Lucas Cannistraci. La beca consiste en recibir el mayor asesoramiento posible en cuanto a la técnica y la táctica del deporte. Consiguió este mérito, luego de haber sido seleccionado como uno de los mejores en la categoría menores de 19 años. La beca incluye un plan nutricional y requiere que Faustino participe de distintas competencias nacionales y patagónicas a lo largo de este año.

Squash- Faustino Herrera- Club Aleman (6).JPG Maria Isabel sanchez

"Tuvo muy bien desempeño en la categoría Menores de 11, donde llegó a la semifinal; y en Menores de 13, llego hasta cuartos de final. Ahora está cuarto en el ranking de menores de 11 años; por lo que podrá disputar el Torneo Sudamericano que tendrá lugar en 2025, en Quito (Ecuador). Es el primer neuquino ranqueado en esa categoría a nivel nacional. Nunca estuvo otro niño tan chico", adelantó su padre.

"El deporte lo descubre Catalina, mi hija mayor, en una colonia de verano en el Club Alemán. Y atrás de ella fuimos llegando nosotros". Martín Herrera, papá.

La próxima instancia se juega dentro de dos semanas. Es la cuarta fecha del Torneo Nacional de Menores. Será en Bariloche. "No recibimos apoyo económico, pero hacemos ventas de budines para juntar fondos y tener el dinero para viajar. Nos autogestionamos", aclaró el papá de Fausti.

Sobre sus expectativas en el futuro, dijo que le gustaría "que haga lo que a él le guste, no tiene presiones de la familia o del club por tener un título. Me gustaría que se desarrolle como buen deportista, y una persona íntegra; que llegue donde quiera llegar... condiciones tiene, no tengo dudas. Tiene mucha pasión y disciplina. Y si no fuera mi hijo, también diría que puede llegar a mantenerse y ser uno de los grandes protagonistas de acá a 10 años".

Squash- Faustino Herrera- Club Aleman (8).JPG Maria Isabel sanchez

Faustino no pierde de vista el hecho de que el squash sea un deporte olímpico a partir de 2028. Para entonces, tendrá 13 años y la idea de poder participar, lo entusiasma mucho. "Eso lo tiene muy motivado... le gustaría competir en Europa, para la edad que tiene, tiene claro donde quiere llegar", cerró su papá.