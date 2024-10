Fiesta de egresados: la impactante cifra que tiene que desembolsar una familia

Ropa egresados 12.jpg Anahi Cárdena

Karina Saade es mamá de una egresada del colegio Don Bosco. En esa escuela planificaron la fiesta de egresados en el salón La Nonina con un valor por persona de 120 mil pesos. En su caso compró 4 tarjetas que ya reservaron desde el año anterior.

En el CPEM N° 12, las familias desestimaron la posibilidad de una cena de fin de año y se quedaron con la opción de brindis y luego baile para los egresados. Debora Covati, mamá de una egresada, contó a LMNeuquén que se demoraron en la organización de la fiesta y que confirmaron hace poco.

"Si bien estamos organizando desde 4° año, nos demoramos y nos pareció que el costo para la cena era muy elevado. Nos habían pedido 90 mil pesos por persona y finalmente confirmamos solo el brindis y baile por 45 mil pesos por persona", detalló.

Ropa egresados.jpg Anahi Cárdena

En esa opción cada familia deberá cenar en su casa para recién a la medianoche acompañar a sus hijos al salón Metrópolis donde van a compartir un brindis y luego irse para que los jóvenes se queden a bailar. Este presupuesto más económico para una familia de 4 integrantes es de 180 mil pesos.

"Los precios eran muy caros, si sos un grupo familiar grande estás re limitado, tenés que ver quien va y quien no a la fiesta de egresados", consideró la mujer, quien además contó que su hija quiere un vestido nuevo, sandalias, hacerse las uñas e ir a la peluquería.

vestidos egresados ropa

Precios de los vestidos

Con esa lista de necesidades "básicas" de los adolescentes para ir a sus fiestas de egresados, las cuentas siguen subiendo y mucho. En un recorrido por El Bajo capitalino los vestidos para fiestas de egresados arrancan en los 95 mil pesos y pueden llegar hasta los 600 mil.

Sol, del local Cantimpalo en la avenida Olascoaga, contó que ya hace varios días que reciben a chicas en búsqueda de encontrar sus vestidos soñados para la fiesta de egresados. "Desde agosto hay muchas consultas, ya que las fiestas de egresados arrancan desde octubre, así que son muchas las que ya compraron", comentó la empleada, quien aseguró que tienen vestidos para talles únicos y también otros con diferentes talles.

Ropa egresados 9.jpg Anahi Cárdena

En este local ofrecen pagos con tarjeta de crédito de hasta seis cuotas sin interés, opción por la que la mayoría opta para comprar los vestidos de fiestas para sus hijas.

En tanto en el local Alfis Yeans, Jared comentó que este año aun no se acercaron muchos clientes para comprar la ropa para la fiesta de egresados y dijo que el año pasado para esta misma época ya habían vendido mucho más

En este comercio ofrecen ropa para varones y tienen camisas de lino por 45000 pesos, pantalones por 49900 y sacos por 99000. "Este año aún no arrancaron las fuertes ventas", aseguró el vendedor.

"Muchas chicas que vinieron a mirar precios de vestidos. Todas piden vestidos largos, no usan cortos para esa ocasión. Se vendieron muchos, pero ya no entraron más, los valores se fueron muy caros", contó Tiziana, del local MG.

Ropa egresados 7.jpg Anahi Cárdena

En el local Versus de la Galería del Sol ya se vendieron bastantes vestidos, al menos hace dos meses. Los precios arrancan en los 300 mil pesos a los 600 mil. Los clientes que ya compraron, según comento su vendedora Jazmín, fueron de escuelas públicas y privadas.

Las estudiantes en su mayoría quieren pintarse las uñas, servicio que arranca en los 15 mil pesos, depende los diseños. Las peluquerías también son una opción para las fiestas donde un peinado arrancan desde los 20 mil pesos.

En cuanto a las sandalias para fiestas tienen un valor de alrededor de 100 mil pesos, con brillos y planteadas.

Vestidos de diseño

Aunque hay varios vestidos de fiesta en diferentes locales de Neuquén, muchas familias buscan que sus hijas tengan diseños exclusivos para esa noche tan especial. En este caso aparecen las modistas o las diseñadoras de indumentaria quienes confeccionan vestidos únicos e irrepetibles.

Karina Saade, diseñadora de indumentaria y mamá de una egresada. Karina Saade, diseñadora de indumentaria y mamá de una egresada.

Karina Saade, además de ser mamá de una egresada es diseñadora con 30 años de trayectoria en la ciudad por lo que en su caso su hija lucirá un vestido de su realización.

"Todos los años trabajo a pedido, diseño los vestidos que fabrico y trabajo con mis propias telas. Este año es muy particular, el vestido de egresada no es un vestido simple, ellas son muy exigentes en cuanto a las telas, modelos y este es un año muy particular donde no todas las economías familiares pueden afrontar un gasto de este tipo", aseguró.

En cuanto a los precios, Saade aclaró que pueden ser muy diferentes ya que depende del valor de las telas utilizadas y si tiene bordados.

vestidos de egresadas kisuhara

"Igualmente tengo vestidos pedidos desde febrero, en esa época tuve que pasar presupuestos en dólares porque no sabíamos cómo iban a estar los precios para este época. Ahora ya presupuestos en pesos por el poco tiempo que queda", describió.

La diseñado comentó que entiende a las familias que aunque les gustaría comprar un diseño exclusivo de vestido para sus hijas, no pueden afrontar el gasto por la gran cantidad de dinero que significa la fiesta de egresados.