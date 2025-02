Fiesta de la Confluencia 2025: qué calles estarán cortadas y de dónde saldrán los micros

Cuáles serán las calles cortadas

Los cortes se harán en Avenida Olacoaga y Democracia, de Río Senguer a Democracia, Avenida Olascoaga y San Antonio, Avenida Olascoaga y Purmamarca, Avenida Olascoaga y Tilcara, y Avenida Olascoaga y Humahuaca. Además, se cortará el tránsito en Corrientes y San Antonio, y Río Negro y San Antonio. También en Bahía Blanca y Bolívar, Linares y Boerr, Linares y Linares y San Antonio, y Linares y Purmamarca.

FIESTA DE LA CONFLUENCIA- CALLES CORTADAS-2.jpg Municipalidad de Neuquén

Desde la Municipalidad recomendaron al que concurrirá al festival en vehículo, que lo estacione en lugares permitidos; que no bloquee entradas de garajes ni estacionar sobre veredas; que no obstruya rampas de acceso. Al tiempo que advirtió que la grúa municipal retirará los autos mal estacionados. Una fundamental es que, si se es el /la conductor/a designado/a, que no consuma alcohol, rige la tolerancia cero en la ciudad.

“Seamos solidarios y respetemos las normas para que todos y todas disfruten de esta gran fiesta”, aconsejaron.

Paradas de taxis y de colectivos

Para los que decidieron ir directamente en transporte público, o al menos desde el centro hasta la Isla 132, se organizaron los lugares donde estarán las paradas de taxis y de micros.

Durante todos los días de la Fiesta Nacional de la Confluencia, se podrá viajar sin costo, gratis, desde el Parque Central hasta el predio donde ya están montados los escenarios para recibir a todos lo artistas que tocarán en esta edición.

Paradas:

- IDA: Mitre y Corrientes

- VUELTA: Comahue y Boerr

Horarios:

- Primer cole: 16:00hs.

- Último regreso: 03:00hs.

WhatsApp Image 2025-02-05 at 17.38.32.jpeg

El municipio indicó que las paradas de taxis más cercanas al predio de la Isla 132 serán:

- Chocón y Río Negro

- Chocón y Linares

WhatsApp Image 2025-02-05 at 17.38.33.jpeg

Días y horarios de los artistas que tocarán en la Confluencia

Los horarios de los espectáculos musicales también varían para convocar a aquellos que prefieren ir a pasar la tarde y quienes opten por quedarse hasta altas horas de la noche disfrutando de la música y todas las actividades.

Día 1 (jueves 6): los artistas seleccionados en el certamen Pre Confluencia abrirán el escenario Confluencia (el principal de la fiesta), desde las 17.30. A las 18.50 comienza el show de Juan Fuentes. El turno de Soledad será a las 20, seguida por Juanes a las 21.30. Los Palmeras se subirán a las tablas a las 23.15 y el cierre estará a cargo de Ke Personajes a las 00.45.

Día 2 (viernes 7): La segunda jornada comenzará a las 18, también con los seleccionados en el Pre Confluencia; seguirá Ángela Leiva a las 19.30 y Valentino Merlo a las 20.45. Turf a las 22 y Tiago PZK a las 23.45, darán el cierre al segundo día.