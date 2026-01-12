Fiesta de la Confluencia: cómo comprar la rifa por autos y una camioneta antes de que suba el precio

Hasta el 1 de febrero se consiguen los números por un precio diferencial. Cómo se puede acceder al sorteo por autos, motos, monopatines y una 4x4.

Queda menos de un mes para el inicio de la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia , el convocante festival que promete volver a congregar a cientos de miles de visitantes a orillas del río Limay. Además de las propuestas musicales, con artistas de renombre nacional, la Fiesta atrae con una rifa que permite a los afortunados llevarse motos, monopatines, autos y hasta una camioneta 4x4.

La rifa busca solventar los gastos de la organización del evento y ya se convirtió en uno de los atractivos de la Fiesta de la Confluencia. Este año, la propuesta llegó con más premios: además de los autos y la camioneta 0 kilómetro, también habrá chances de ganar motos y monopatines eléctricos, por lo que cada noche tendrá más de un afortunado.

Los números de la rifa se pueden comprar de forma anticipada, y ya están a la venta a través del sitio web, por un precio de 50 mil pesos. Como el valor suele aumentar en los días previos al festival, se aconseja hacer la compra por adelantado, para así tener chances de acceder a uno de los premios.

fiesta confluencia 2025 sorteo autos maria pasqualini (1).jpeg Sebastián Fariña Petersen

“Actualmente, tienen un valor de 50 mil pesos, mientras que a partir del 1 de febrero pasarán a costar 70 mil pesos”, detalló la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, que aclaró que los premios serán exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes para que el público pueda saber cuáles son los vehículos que se rifan.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), el ECyDENSE y el gobierno provincial, con el objetivo de seguir acompañando y potenciando la fiesta popular más convocante de la Patagonia.

Los premios de esta edición

Las primeras tres noches, entre el 5 y el 7 de febrero, se sortearán un monopatín eléctrico, una moto y eléctrica y un Toyota Yaris 0km. La noche de cierre, del 8 de febrero, llega el premio mayor: además de la moto y el monopatín, el vehículo que se sortea es una camioneta Toyota Hilux 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT, también 0km.

sorteo auto fiesta de la confluencia

Los premios se otorgan libres de impuestos y deben ser patentados luego en Neuquén capital. En total, se ofrecerán para la venta 50 mil números.

Paso a paso, cómo comprar la rifa de la Fiesta de la Confluencia

Para comprar uno o más número de la rifa, se puede acceder a la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén en el siguiente link o escribiendo www.neuquencapital.gov.ar en la barra de direcciones.

El sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén cuenta con un banner en la cabecera que da acceso directo al formulario de compra de las rifas.

En el formulario, hay que completar los campos requeridos con información personal y de contacto.

FORMULARIO RIFA FIESTA CONFLUENCIA

Se debe seleccionar la cantidad de números que se desean. Cada uno tiene un valor de 50 mil pesos.

Los únicos habilitados a comprar son los mayores de 18 años y, al efectuar el pago, recibirán el comprobante con el número en su casilla de correo electrónico.