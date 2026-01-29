Fiesta de la Confluencia: el escenario principal toma forma y hay más entradas para buenos contribuyentes

La organización ultima detalles para uno de los eventos más populares del país, el 5, 6, 7 y 8 de febrero en la Isla 132.

El emblemático escenario Confluencia ya está prácticamente listo y marca el comienzo de la cuenta regresiva para la tan esperada Fiesta Nacional de la Confluencia , que se realizará los días 5, 6, 7 y 8 de febrero.

Este jueves se colocaron los últimos detalles en el techo, que será el corazón de un evento con capacidad para convocar a más de 1,5 millones de personas, consolidándose como uno de los más multitudinarios del país y generando un impacto económico estimado en 65 mil millones de pesos para la ciudad.

Como novedad para los fanáticos, este lunes se habilitará, por tercera vez, la entrega de 5.000 entradas exclusivas para buenos contribuyentes. Las personas que se registren en la página de la Municipalidad de Neuquén y sigan los pasos indicados recibirán un código que les permitirá canjear su acceso al evento.

María Pasqualini, secretaria Jefa de Gabinete, anticipó más novedades: “Hoy es un día icónico, estamos montando el techo del escenario Confluencia, lo que significa que lo siguiente será instalar el sonido, las luces y el elevador, que este año también estará presente para que todos los artistas puedan subir y el público disfrutarlos de cerca”.

MARIA PASQUALINI ESCENARIO CONFLUENCAI La secretaria Jefa de Gabinete, María Pasqualini, frente al escenario Confluencia.

“Estamos trabajando a un ritmo excelente; llegaremos en tiempo para realizar las pruebas de sonido y confirmar el funcionamiento pleno de los escenarios Confluencia y Limay, la activación de música electrónica, el Neuquén Emprende para los 200 emprendedores y emprendedoras, y el sector gastronómico”.

“Es importante recordar que esta fiesta genera un derrame económico muy relevante en la ciudad”, expresó. “Es importante recordar que esta fiesta genera un derrame económico muy relevante en la ciudad”, expresó.

Expectativas

Recalcó también que la edición 2025 reunió a 1.450.000 personas, de las cuales un 35% eran turistas que viajaron más de 200 kilómetros. “Para este año esperamos un impacto récord”, afirmó.

Sobre las expectativas que genera el festival, el más convocante de la Patagonia y uno de los más reconocidos de la Argentina, Pasqualini mencionó que hace unos días se entregaron 14 mil entradas a buenos contribuyentes en pocas horas; hoy, en solo dos horas, se agotaron otras 5.000. La novedad es que el lunes, a las 8.30, se abrirá nuevamente la página de la Municipalidad para entregar 5.000 entradas adicionales.

¿Qué deben hacer los buenos contribuyentes? Ingresar a la web de la Municipalidad, inscribirse cuando aparezca la opción “sos buen contribuyente”, recibirán un mail y luego un código, con el que podrán acceder a entrada 1 y canjear sus boletos.