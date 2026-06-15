Figueroa firmó un decreto para que se cante el Himno Provincial completo en actos oficiales

El gobernador eligió el 71° aniversario de la provincialización para recuperar la versión original del Trabun Mapu, tal como la concibieron Arabarco y Berbel.

En el día en que Neuquén conmemora el 71° aniversario de su provincialización, el gobernador Rolando Figueroa firmó un decreto que impulsa la entonación de la versión completa del Himno Provincial, Trabun Mapu , una de las obras más emblemáticas del patrimonio cultural neuquino.

La medida busca reafirmar la identidad provincial y recuperar la composición tal como fue concebida originalmente por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel , dos figuras fundamentales de la cultura de Neuquén.

Hasta ahora, en los actos oficiales y escolares se utiliza una versión reducida del himno , integrada por las dos primeras estrofas y el estribillo. Con la nueva reglamentación, además de esa versión oficial, se incorporará la interpretación completa de la obra en determinadas fechas y ceremonias de especial relevancia institucional.

En ese sentido, el decreto establece que el Trabun Mapu en su totalidad será entonado durante la apertura del período de sesiones legislativas, cada 1 de marzo, en los aniversarios de las localidades y en aquellos actos oficiales que las autoridades provinciales dispongan.

acto plaza banderas aniversario neuquen 120924 (4).jpeg Claudio Espinoza

Entonación completa de Trabun Mapu: qué dijo el gobernador

El gobernador Figueroa destacó especialmente el legado de Marcelo Berbel y el significado que la canción tiene para los neuquinos. Señaló que la segunda parte de la obra es la que expresa con mayor profundidad el valor de la provincia y la capacidad de sus habitantes para sobreponerse a las dificultades.

"En la segunda parte del Neuquén Trabun Mapu nos habla de lo valioso que es Neuquén para el país y de la capacidad que tenemos los neuquinos para sobreponernos a las dificultades", afirmó.

El mandatario consideró además que esa sección de la composición "es la parte más rica de la canción porque habla de lo que hacemos y somos los neuquinos". En ese marco, remarcó una de las imágenes presentes en la letra: "Nos dice que desde el Lanín se puede ver por vez primera la piel de hombres distintos que terminan formando una nueva piel. Esa nueva piel es la neuquinidad y es la que tenemos que defender entre todos".

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Entre los fundamentos del decreto se sostiene que tanto la letra como la música del Trabun Mapu "enaltecen el sentimiento de neuquinidad que atraviesa a nuestra gente". Asimismo, se plantea que en celebraciones de fuerte carga simbólica para la comunidad resulta necesario "honrar la obra completa, tal como la concibieron Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel, y repetirla con orgullo y emoción".

La medida no se implementó en una fecha cualquiera

La decisión fue adoptada en una fecha especialmente significativa para la provincia. Cada 15 de junio se recuerda la sanción de la Ley Nacional 14.408, aprobada en 1955, mediante la cual el entonces Territorio Nacional del Neuquén obtuvo el rango de provincia.

Aquel proceso de consolidación institucional continuó con la Convención Constituyente de 1957 y la posterior sanción de la primera Constitución provincial.

A 71 años de aquel hecho fundacional, el Gobierno provincial consideró que la incorporación de la obra completa del himno permitirá fortalecer los valores de pertenencia, integración y unidad que dieron origen a la identidad neuquina.

La norma también invita a los municipios de primera categoría a adherir a la iniciativa, con el propósito de extender su aplicación a todo el territorio provincial y consolidar así una expresión cultural que forma parte del patrimonio y la historia de Neuquén.