Rolo Figueroa entrevista Fiesta Nacional del Chivito 3.png

Hora de recomponer

Retomando la reflexión sobre cómo es volver a la Fiesta del Chivito de Chos Malal siendo gobernador, quien fue intendente durante el período 2011/2015 mencionó: "Soy un vecino más, y así me siento, me respetan mucho mis espacios, y eso creo que también me gusta mucho de andar por el norte, me siento en mi casa y siento que llegó la hora de que podamos recomponer muchas de las cosas que por ahí nos sentíamos postergados".

Figueroa presentó la Fiesta del Chivito: "Voy a respirar chivito y la fiesta por todos lados"

Consultado por LMNeuquén sobre la degustación del chivito, Figueroa dijo: "Mirá, hoy comí un chivito muy rico en Varvarco. Hoy comí un chivito en Los Bolillos, así que estoy feliz. Ayer comí uno también en otra zona del norte y bueno, hoy voy a seguir comiendo chivitos. Así que voy a respirar chivito y la fiesta por todos lados".