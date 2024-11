WhatsApp Image 2024-11-15 at 9.22.00 PM.jpeg

El precio que establecieron para el chivo entero es 120.000 pesos, medio animal a 75.000 y el cuarto a 45.000. Todas las presentaciones con guarnición de ensalada y pan. “Estos como son chiquititos comen bien de 6 a 7 personas, pero depende cómo coman y a elección de cada persona”, señaló la vendedora y añadió: "Fue una temporada medio medio, hubo sequía, entonces los chivos son chiquitos".

Dijo que el primer día va a haber empanadas de carne y el resto chivo cortado a cuchillo. "Pondremos 40 al asador por día, haciendo tandas de a cuatro cada veinte minutos para que no se pase, no se reseque y no se enfríe, así brindar un excelente producto”, aseguró Micaela.

¿Por cuánto se puede comer en la Fiesta del Chivito?

Cocina de autor: "El chivo es la vedette"

En la Fiesta Nacional del Chivito hay más de 20 puestos gastronómicos con una variedad de opciones para todos los gustos. Solo dos de ellos ofrecen múltiples variedades de cocción del chivito norpatagónico acompañadas de sabores de todo Neuquén.

"Somos de Zapala, nuestro stand es Crispa y es todo al fuego: chivitos a la piola, empanadas, torta fritas, sopas, y vamos a ir agregando, sacando, estamos bastantes contentos y con ganas de trabajar", dijo Cristián, quien agregó: "Los precios están acorde a lo que charlamos y puede ser que haya una diferencia, pero muy poquito. Ya se hizo público que la porción de chivo está a 45 mil pesos, la docena de empanadas 16 mil y 15 mil las tortafritas".

"Somos 10 cocineros, nos venimos preparando hace un mes. Hemos hecho viajes para traer fierros, leña, es toda una logística bastante importante que hay que hacer previamente", manifestó. Arrancan el fuego a las 4 de la tarde para que a las 18, cuando abren las puertas de la Fiesta, ya puedan ofrecer sus platos.

"El chivito nos representa a la gente del pueblo que tiene historias", consideró Cristian sobre la fiesta popular y contó que, en esta oportunidad, los chivitos son del matadero Coordec de Chos Malal. "Nosotros en Zapala por ejemplo tenemos chivos de Laguna Blanca, parte de la cordillera del Chachil, que pastorean en época de veranada, hay puesteros, mucha gente avocada de generación en generación a la crianza del chivo", manifestó.

WhatsApp Image 2024-11-15 at 9.20.18 PM.jpeg

El cocinero expresó que esta es la primera vez tuvo una invitación de parte de Moncho Vázquez, un reconocido trashumante de la cocina neuquina: "La idea de venir a pasarla bien y poner en conocimiento nuestra historia como neuquinos y las cosas que nos identifican a nosotros".

Por su parte, Moncho Vázquez sostuvo que "el chivo es la vedette, sale 40 mil pesos con un mix de vegetales salteado" y "Chichoca también, con una molienda propia en molinillo de piedra". A su vez sobre la cocción manifestó: "Estoy a cargo de la parte de fuegos, en esta oportunidad colgamos en ganchos rígidos porque hay viento, si no los colgábamos al piolín, empanadas de pavita, algunas cosas con ñaco, estofados, chorizos que elaboramos nosotros".

Otra propuesta de autor en la Fiesta del Chivito está a cargo de Martín Páez, de Villa La Angostura, Claudio Abrahm de Junín de los Andes, Sebastian Caliva, de Neuquén, Nahuel Sepúlveda de Chos Malal, Emanuel Antini, de Villa Traful quienes conforman Gastronomía Neuquina. “Hace años que trabajamos en la gastronomía de Neuquén, al norte lo caracteriza el chivo que lo compramos acá y ofrecemos sal de la salina de Chos Malal, traemos miel de Huinganco, que es muy rica, y aceite de oliva”, dijo Páez.

Sobre las expectativas expuso: "Tenemos muchas ganas, hace más de un mes preparamos todo, vamos a hacer tacos de chivo, usamos espárragos y otros vegetales para armar sanguchito vegetariano por si alguien no come carne, chorizos de ciervo y producos de la provincia de Neuquén". Páez anunció que el domingo harán una cazuela con un disco grande. Los sanguches vegetarianos y chorizos estarán en 8 mil a 10 mil pesos y los sanguches de chivo entre 12 y 14 mil, mientras que el chivo entero a 150 mil.

Más opciones gastronómicas en la Fiesta del Chivito

Luciana está a cargo de "las empanadas de mamá" que es en homenaje a su mamá Irma, un proyecto que tiene hace cinco años en Chos Malal y vino con toda su familia. "Lo aprendí de mi mamá que las hacía muy ricas, me había puesto a pensar qué hacer para salir adelante y probé vendiendo un fin de semana y a la gente le gustó muchísimo". Está acompañada por Marisol, Marisela, Nati, Ana y Hugo, su esposo. La docena está a 15 mil pesos y las tortas fritas a 5 mil pesos con lo cual espera brindar lo mejor: "Quiero que prueben algo rico y dejarlos conformes, le agregamos cebollita de verdeo y ciboullete que le da un toque mágico y mucho sabor".

Desde Cipolletti está Barney con cinco trabajadores que ofrecen el cono de papas, 5 mil, bandeja grande de papas a 10 mil, Choripan a 7 mil y la hamburguesa a 8 mil. En tanto, Cecila Campos, de Helados Eva tiene un puesto pensando para el público infantil, y ofrece licuados de medio litro a 6 mil, helados soft, de crema americana y dulce de leche, “naturales, sin aditivos ni edulcorantes y sin tacc”. Campos los vende a 3 mil pesos y dice que no es la primera vez que participan en la Fiesta del Chivito: "Venimos desde Neuquén con nuestra propuesta porque nos ha ido muy bien, este es un espacio de encuentro necesario para la comunidad de Chos Malal, la vemos más grande y es muy importante las actividades culturales que tenemos en nuestra provincia”.

Aunque la fiesta gira en torno a los platos típicos, también hay yawarma de la mano de Vuta Cheff delicias árabes a 15 mil pesos. Sergio, su representante es salteño radicado hace 3 años en Neuquén y llegó a la Fiesta del Chivito ofreciendo el plato típico árabe: “Compramos en la carnicería Don Santiago de Chos Malal”, dijo orgulloso.