Figueroa volvió a cargar contra el masivo pase a planta de personal político

El gobernador electo Rolando Figueroa volvió a cuestionar al gobierno de Omar Gutiérrez por el pase a planta permanente de empleados nombrados para cargos políticos originalmente. Dijo que ese es el tema que más le preocupa de la administración en plena transición. No es para menos, revertir los nombramientos después del cambio de mando en la Casa de Gobierno tiene garantías de conflicto.

"Me llama mucho la atención que gente de la planta política sea designada en la planta permanente. Yo cuando he participado en algún cargo jamás he pasado a planta permanente a los empleados de político que llegaron conmigo", sostuvo el electo en una entrevista con la radio LU5.