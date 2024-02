Fin del fondo de incentivo docente: cuál es el impacto en Neuquén

La ministra de Educación, Soledad Martínez, informó que presentaron una nota pidiendo por la continuidad del FONID, pero aún no han tenido respuestas.

Ante la negativa del Gobierno Nacional de darle continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, informó que los referentes de todas las provincias enviaron una nota para que se revea esta decisión . Todavía no han recibido respuestas.

El FONID es un plus económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos maestros y profesores. Se constituyó en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem, tras una protesta que duró 1003 días , en la que los docentes instalaron una Carpa Blanca frente al Congreso Nacional, el 2 de abril de 1997, y la levantaron el 30 de diciembre de 1999. Tras esta larga lucha consiguieron un aumento en los fondos económicos destinados a la educación, a través de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación.

Sin embargo, todo esto fue echado por tierra en las últimas semanas, cuando desde el Gobierno Nacional anunciaron que no se daría continuidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este miércoles que cada provincia es responsable de negociar los aumentos, y confirmó que no se trasferirá el dinero correspondiente al FONID. “Ese fondo no existe”, señaló.

Carpa blanca docente frente al congreso.jpg La protesta de la carpa blanca docente duró más de un año, donde los trabajadores de la educación hacían huelga de hambre.

Ante este complejo panorama, la ministra de educación provincial sostuvo: "En Neuquén nosotros hemos formalizado una nota junto a todas las otras autoridades educativas del país. La firmamos las 24 provincias, ha sido una nota que, por unanimidad, le reclama a las autoridades nacionales la continuidad del financiamiento de distintos programas y fondos con el que el estado nacional asiste a las provincias".

No obstante, informó que no ha habido respuesta formal al pedido. "Para la provincia del Neuquén significan, a valores del año 2023, unos 12 mil millones de pesos, así que estamos muy preocupados. El gobernador, Rolando Figueroa, tiene este tema en su agenda para analizar, pero compartimos con las otras autoridades del país la preocupación y la urgencia en resolver este tema", aseguró.

Martínez explicó que la ley que garantizaba el FONID tuvo un periodo de vigencia y que luego fue sostenida por distintos decretos. "El último decreto venció a fines del año 2023 y no hay uno nuevo. Esto nos hace tener fundados temores de que no se va a renovar o que no está en la agenda del gobierno", observó.

A esto sumó: "La verdad es que la decisión política no existe, sabemos que no existe prórroga del decreto o nueva norma. La realidad es que no ha llegado a los distritos provinciales la transferencia de los fondos, eso nos va a generar problemas en caso de que se sostenga la decisión, pero nosotros queremos conocer una respuesta oficial que va a resolver el gobierno provincial y por supuesto estamos esperando que se continúe la transferencia de recursos que tienen más de 25 años. Es decir, han pasado varios gobiernos que le han dado continuidad a la transferencia del fondo de incentivo docente, a la compensación salarial, a distintos programas que permiten complementar el salario docente en todo el país que hoy se ven comprometidos por esta decisión por omisión".

Convocarán a docentes para la discusión salarial

Martínez anticipó que se va a convocar a todos los sindicatos de trabajadores del Estado, "pero en particular a los docentes" a una mesa de discusión salarial. "No tenemos todavía la fecha, pero va a ser conducida por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Nosotros por supuesto vamos a acompañar, pero esa convocatoria está pensada que sea previa al 4 de marzo y ojalá nos permitan todos los debates que tenemos pendientes iniciar el ciclo lectivo el 4, que nos habilita a cumplir el cronograma de los 184 días de clases que aprobó el CPE", sostuvo.