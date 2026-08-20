Flybondi sin nafta: 383 denuncias en Neuquén y página web caída

Ante la falta de respuestas y el colapso en la atención, aconsejan a los usuarios no comprar pasajes de la low cost.

La crisis operativa de Flybondi alcanzó un punto crítico tanto en Neuquén, como en el resto del país. A nivel provincial, las presentaciones de pasajeros perjudicados escalaron en forma dramática.

En tan solo diez días, la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor registró una suba que llevó el acumulado de 319 a 383 denuncias formales, impulsada por un colapso en la prestación del servicio durante la temporada invernal.

El trasfondo de este aumento vertiginoso radica en la parálisis de los vuelos de la compañía aérea low cost. Según explicó el director provincial del área, Pablo Tomasini , en diálogo con Canal 7, "en el mes de julio casi el 80% de los vuelos de Flybondi fueron cancelados, entonces eso aceleró muchísimo la cantidad de reclamos que teníamos". La situación se replica tanto en los mostradores desiertos de la estación aérea neuquina como en la inoperatividad de su sitio web oficial.

Al detallar las distintas irregularidades denunciadas por los damnificados, Tomasini describió un abanico de situaciones que violan el deber de información y el trato digno: "Tenemos todas las variantes que se les ocurran, desde gente que le cancelan con algunos días de anticipación, gente que le cancelan... tiene un vuelo a las 9 de la mañana y le mandan un mail a las 4 de la mañana, con lo cual nadie se levanta a revisar el mail a las 4, y gente que le cancelan arriba del avión". Asimismo, confirmó que la empresa no ofrece refrigerios ni hospedaje en las postergaciones.

Foto: archivo. Claudio Espinoza

Inacción de la ANAC y multas por $400 millones

Frente a las citaciones a audiencias de conciliación, representantes de Flybondi no se presentan, lo que ha derivado en severas sanciones económicas. Sin embargo, el funcionario remarcó que "las dos multas más importantes fueron las que hicimos en el aeropuerto, por falta de información y de trato digno, por cerca de 400 millones de pesos que están judicializadas". Pese a estos montos, Tomasini lamentó que las penalidades ya no son suficientes para corregir las conductas de la aerolínea.

El director responsabilizó de forma directa a los organismos del Poder Ejecutivo Nacional por la falta de fiscalización en los contratos de transporte aéreo. "Parte de lo que está pasando es que el Estado Nacional está sin participar en este esquema, que es el principal elemento, porque Aviación Civil es quien tiene que garantizar las rutas y el contrato", cuestionó Tomasini.

Además, fue tajante respecto al impacto en la provincia: "Van a tener que tomar una decisión fuerte las autoridades nacionales de qué hacen con Flybondi, más en estos destinos como Neuquén, en el que lo único que hacen es estafar gente".

Pedido de retiro de rutas y llamado a los consumidores

Ante este panorama, la provincia llevará el reclamo al próximo Comité Federal de Defensa del Consumidor para exigir explicaciones directas a las autoridades de la ANAC. "Lo que nosotros no podemos es seguir perjudicando personas en Neuquén, usuarios en Neuquén, y sobre eso vamos a luchar todo lo que podamos. Si no, hay que sacarle la ruta aérea y dársela a otra compañía", aseveró el funcionario provincial.

La parálisis en el servicio aéreo coincide con un complejo escenario laboral nacional, con más de 700 empleados sin cobrar sueldos de junio, julio ni aguinaldo, y cerca de 800 desvinculaciones registradas desde marzo. Frente a la incertidumbre generalizada y la falta de respuestas oficiales de la empresa, Tomasini lanzó una advertencia directa a los usuarios: "Recomendamos, por una cuestión de salud mental, evitar sacar pasajes en estas circunstancias de la empresa".