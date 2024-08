Fotomultas en Neuquén: aseguran que en tres meses bajaron las infracciones viales

A su vez, anticipó que en base al éxito obtenido, se están instalando nuevas cámaras en corredores principales de barrios, como Avenida del Trabajador y San Martín, y también en la avenida General Mosconi (ex Ruta 22). Inaudi insistió, en función a las estadísticas, que “los conductores están aprendiendo a respetar las normas de tránsito ” y agregó, a modo de reflexión, que hay más conciencia para lograr desplazamientos más seguros.

Por otro lado, aunque siempre referido al autocuidado vial, se refirió al dato del pago voluntario. Dijo que, del total de infracciones, el 64% de los automovilistas opta por esta modalidad: “Quiere decir que aceptan la comisión de la infracción, aceptan las consecuencias y pagan la multa”.

Marcelo Inaudi

Explicó también que “la tecnología incorporada incide en el alto porcentaje de pago voluntario, pues no solo hay fotografías del momento preciso en el que se comete la infracción, sino que aquel infractor que quiere hacer un descargo puede ir al Juzgado de Faltas y ahí se le exhibe una filmación de no más de 5 o 6 segundos del momento exacto en el que cruza un semáforo en rojo, gira a la izquierda en lugar no permitido o está invadiendo la senda peatonal”. “Están dadas las garantías para toda la gente”, sentenció.

Pero también remarcó la incidencia que tienen estos dispositivos en la seguridad ciudadana porque “multiplican los ojos que vigilan, pero no solo vigilan, sino que protegen a todos los ciudadanos de Neuquén”. “Se está cuidando más a nuestra gente”, sentenció.

Instalaron más cámaras para fotomultas: dónde están

La Municipalidad confirmó que hay nuevas cámaras instaladas para emitir fotomultas en la ciudad. Se suman a las que ya están funcionando desde que se inició con este nuevo sistema de tránsito inteligente para mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Nuevos cruces de calles con fotomultas en Neuquén- Gif

"Ya están operativas. Son 10 cámaras que se suman al resto, 70 en total", explicó el secretario de Modernización de la ciudad, Javier Labrin e indicó que hay otros 15 dispositivos que se están calibrando, con el objetivo de completar las 100 cámaras, en el mediano plazo.

En diálogo con LMNeuquén, Labrin precisó que los cruces que se incorporan con fotomultas en la ciudad, bajo la vigilancia de la Municipalidad, están ubicados a lo largo de la Avenida Mosconi (ex Ruta 22). Para ser más exactos, las ubicaciones son las siguientes: Mosconi y su intersección con Bahía Blanca, Avenida Olascoaga, Solalique, Saturnino Torres, Láinez, Ignacio Rivas, Saavedra y El Cholar.