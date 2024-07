Fotomultas en Neuquén: ¿hubo cambio de hábitos en los conductores?

A casi dos meses de que las fotomultas lleguen a Neuquén, los conductores debieron tomar más conciencia al volante y, si no lo hicieron, pagar las consecuencias. Una multa reiterada por cruzar un semáforo en rojo puede significar hasta más de un millón de pesos, si el pago no es voluntario.

"La verdad que sí cambié los hábitos desde que comenzaron las fotomultas. Por ejemplo, siempre quedaba arriba de la senda peatonal, y veía el rostro de la gente que me miraba no muy contenta cuando cruzaban la calle. El tema es que se te pegan atrás y no podés corregir", contó un vecino.

Fotomultas Camaras transito (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

El hombre consideró que esta nueva normativa "está buena", aunque dijo también que los montos de las multas son "altos" y constató que no tenía ninguna multa.

Ya no es habitual ver a un automovilista sobre la senda peatonal. Para esa infracción la multa mínima estipulada es de 85 mil pesos, la máxima de 170 mil y el pago voluntario de 42.250 pesos.

Conductores más cuidadosos

"Las fotomultas me parecen bien para que la gente tome conciencia pero tenemos que bajar un poquito con los impuestos. Porque además no vemos la devolución, creo que en general la bronca es que no vemos la devolución en la ciudad. No se ven las mejoras en las calles", aseguró una vecina.

Con respecto a no pisar la senda peatonal esta vecina dijo además que la Municipalidad debe "empezar a marcarlas". "¿Por qué las pintaron acá en el centro pero para el Este y el Oeste no? Entonces, si piden que se respeten, por lo menos que se vean", insistió.

foto voxpop fotomultas 1.jpg

Otro de los hábitos que varios conductores consultados aseguraron cambiar fue el paso con el semáforo amarillo. Coincidieron en que, antes de la fotomultas, el amarillo lo tomaban como verde y cruzaban rápido, mientras que ahora se detienen.

Por cruzar un semáforo en rojo y quedar captado por las fotomultas se cobra como mínimo 170 mil pesos, mientras que la multa máxima por esta infracción -si es reiterada- sale 1.275.000 pesos. El pago voluntario para esta contravención es de 85.000 pesos.

"Yo creo que son recaudatorias las multas porque es muy diferente el pago por la multa con el pago voluntario. Así que creo que solo quieren recaudar", aseguró un taxista, quien dijo además que si bien siempre manejó igual, ahora sí se cuida con el semáforo en amarillo. "Prefiero pasar en amarillo y no quedar sobre la senda peatonal y viene el de atrás y te choca", dijo el conductor, quien verificó que no tenía ninguna multa por pagar.

FOTOMULTAS Valores actualizados julio 2024

Muchos de los consultados, si bien sabían de la implementación de las fotomultas, no estaban al tanto de los montos que se deben pagar por las diferentes infracciones al volante.

"Tenemos más precaución en los semáforos de no cruzar en amarillo y de no pisar la senda peatonal. Ya no es como antes que el amarillo era precaución pero pasábamos, ahora no, más cuando las multas son muy elevadas", consideró un conductor.

Otro vecino contó que como cambio de hábito utiliza la velocidad crucero en su vehículo y circula por el centro a 30 o 35 kilómetros por hora para que no le saquen fotomultas.

"No quiero ni saber de las fotomultas, solo sé que hay que andar despacito. Voy perdiendo la memoria, pero eso me lo acuerdo. Hay que ordenar el tránsito", consideró una vecina.

VoxPop - fotomultas - valores y habitos- Georgina.mp4

Otra mujer consultada advirtió que hay muchas calles que "no" están en condiciones y que debieron arreglarlas antes que cobrar multas. "Igualmente sí cambié mis hábitos, verifico ponerme el cinturón de seguridad, luces prendidas. Intentamos hacer todo lo correcto. Ya me fijé y no tengo ninguna multa, vengo zafando", contó la conductora, quien opinó que "tal vez si no tocan el bolsillo no hacés las cosas correctamente".

"Está perfecto que cobren multas bien exageradas a los que crucen el semáforo en rojo. Yo cambié mis hábitos y tengo mucho más cuidado en pasar en amarillo, respeto mucho más las sendas peatonales y no uso el celular", concluyó un vecino, quien también verificó que no tenía ninguna multa por pagar.