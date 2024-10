Fue a curiosear al Solos y Solas y terminó enamorado: "Es linda y cariñosa"

El hombre que al principio no se animaba a ir al particular evento que reúne a 25 varones y 25 mujeres, intercambio que suele derivar en los famosos match (cuando dos personas “pegan onda” o se gustan) y posteriores salidas, no solo que dejó la timidez de lado para asistir a una de las ediciones recientes de Descubriéndote sino que tuvo suerte y ahora hasta se atreve a contar su experiencia .

“Mi nombre es Diego, les comento que fui al encuentro de Descubriéndote. Me costaba ir, me habían invitado, decía no, qué se yo… Me decidí, fui con un amigo que me ayudó bastante a ir a ese lugar y la verdad que estuvo muy lindo, muy concurrido. Había muchas chicas, buena onda y predisposición”, asegura en una suerte de introducción.