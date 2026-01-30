Fuerte desprendimiento de rocas en el Volcán Lanín: la advertencia a los montañistas

Ocurrió el jueves por la tarde. El Parque Nacional Lanín aseguró que en esta temporada se ha observado un incremento en la frecuencia de estos episodios.

El jueves por la tarde, pobladores de Junín de los Andes captaron un fuerte desprendimiento de rocas del Volcán Lanín. Las autoridades explicaron que el proceso natural se incrementó con mayor frecuencia durante esta temporada y brindaron una serie de recomendaciones.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde y fue registrado en un video por vecinos del camping Bahía Cañicul, ubicado a la vera del lago Huechulafquen. Las imágenes se viralizaron rápidamente y encendieron las alarmas.

Sin embargo, el Parque Nacional Lanín emitió un comunicado para transmitir tranquilidad y recordó que los episodios de caída y desprendimiento de rocas constituyen procesos naturales frecuentes en ambientes de alta montaña y revisten un riesgo significativo para quienes realizan el ascenso al volcán Lanín , especialmente por encima de los 3000 msnm. La zona de mayor exposición es el sector conocido como “La Canaleta”, sobre la senda Norte, precisaron.

"Las caídas de rocas se definen como movimientos de masa en caída libre de fragmentos que se desprenden de superficies inclinadas. Estos eventos pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h aprox, generando un posible alto impacto y columnas de tierra", indicaron en el comunicado oficial.

En tanto, señalaron que en los últimos años, y en particular durante esta temporada primavera–verano, se ha observado un incremento en la frecuencia de estos episodios. Esta situación se vincula con las tasas elevadas de ablación y deshielo registradas en alta montaña, fenómeno asociado a la crisis hídrica estructural que atraviesa la Patagonia Norte. La marcada disminución de precipitaciones nívea y la reducción sostenida del manto de nieve generan una menor cohesión superficial y mayor inestabilidad en los materiales rocosos, favoreciendo los desprendimientos.

En este contexto, el Parque Nacional Lanín solicitó expresamente que el ascenso a la cumbre se realice únicamente por el sector oeste fuera de la Canaleta Central, a fin de reducir la exposición a sectores de mayor inestabilidad.

Asimismo, debido a las escasas precipitaciones registradas durante la actual temporada estival y a la limitada disponibilidad de fuentes seguras en altura, se recomienda a quienes asciendan al área de refugios portar un mínimo de 5 litros de agua por persona para consumo personal.