Gastronómicos denuncian trabajo en negro en Las Grutas

El sindicato reclamó también por el pago de un plus adicional por temporada y alertó sobre eventuales medidas de fuerza que pudiera tomar el gremio, ante estos reclamos.

las-grutasjpg.jpg Las Grutas espera a los turistas con muchas incógnitas.

Desde el sindicato de trabajadores de hoteles y restaurantes advirtieron que la mano de obra especializada en el rubro cambió de sector y no ha tenido incentivos para regresar. Y tampoco hubo un plan de capacitación coordinada por operadores turísticos y el Municipio como sí ocurrió en otras ciudades. "Muchos profesionales se vieron obligados a buscar nuevas oportunidades laborales durante la pandemia, dejando un vacío que aún estamos tratando de llenar", se expresó.

"Es fundamental que los propietarios de establecimientos en Las Grutas comiencen a considerar, para la próxima temporada, la implementación de un incentivo por temporada, similar a lo que se hace en destinos como Mar del Plata o Bariloche" para incentivar la especialización de los trabajadores, se aseguró.

El gremio destacó asimismo que los trabajadores del sector no encuentran una diferencia significativa entre trabajar en Viedma, Pomona o General Roca que hacerlo con la demanda que genera la temporada de verano, y "sin un incentivo atractivo, será difícil motivar a los trabajadores a trasladarse a los balnearios", puntualizó.

A su vez, Roberto Vargas, titular de gremio gastronómico, manifestó que espera que los empresarios "reflexionen" sobre estos temas, al tiempo que pidió que "sean un poco más generosos, que sean un poco más conscientes y respetuosos, que si sale el sol que salga para todos y no para un montón de ‘vivos’. Estamos aquí para trabajar juntos en soluciones, y no queremos que la situación llegue a un punto en el que tengamos que tomar medidas drásticas, como cortes en la entrada de Las Grutas o cualquier otra acción de fuerza directa para lograr que los trabajadores accedan a un plus de temporada o que puedan cobrar lo que les corresponde".

Controles, pero de pago de impuestos

Hasta el 24 de febrero, la Agencia de Recaudación de Río Negro llevará a cabo su operativo de verano en los principales centros turísticos de la provincia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las leyes impositivas y de defensa del consumidor.

Los controles se realizarán en El Bolsón, Balneario Las Grutas, Puerto San Antonio Este y Balneario Playas Doradas. Este año, se suman controles reforzados en San Carlos de Bariloche, históricamente un foco de operativos invernales, para atender el creciente flujo de turistas también en los meses de verano.

El operativo se centrará en verificar que los comercios y prestadores de servicios:

-Acepten tarjetas de débito como forma de pago.

-Exhiban de manera visible los precios de productos y servicios, y los respeten al momento del cobro.

-Cumplan con la entrega de factura o ticket al consumidor.

-Respeten las ofertas publicadas.

-Estén correctamente inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Río Negro y cumplan con el Pago a Cuenta, cuando corresponda.

-También se controlará el cumplimiento de la Ley 5.648 sobre Manipulación de Tarjetas, que exige terminales electrónicas adaptadas para que los consumidores puedan realizar sus pagos de manera segura y autónoma.

Controles permanentes y denuncias online

Estas acciones forman parte de los controles que la Agencia de Recaudación realiza de manera permanente en todas las localidades de Río Negro, intensificándose durante la temporada de verano.

Los consumidores pueden realizar denuncias impositivas y de defensa del consumidor a través del sitio web de la Agencia. Estas denuncias son gestionadas por el área de fiscalización para su control y seguimiento.

Con estas medidas, Río Negro refuerza su compromiso con el turismo responsable y la defensa de los derechos de consumidores y turistas.