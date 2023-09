Grave: abuelos de un geriátrico vivían sin gas, comida y medicamentos

"Se constata al ingresar bajas temperaturas en la residencia. Residen 28 personas mayores entre hombres y mujeres. Se constata que no hay existencia suficiente de alimentos, pañales, artículos para curación de escaras, higiene" , firman los responsables de ese organismo provincial en el acta de fiscalización del 30 de julio de este año a la que LMNeuquén tuvo acceso.

La descripción de la situación que viven los residentes de este hogar podría dejar con la boca abierta a cualquiera. El lugar, ubicado en la calle San Martín al 7300, no cuenta con calefacción ya que -según informaron- el servicio fue cortado por Camuzzi.

Geriatrico Adonay- denuncia (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Además, los inspectores que visitaron el hogar informaron que "no hay registro de administración de la mediación". "Hay por lo menos 5 personas a la que le falta medicación. No hay cambios de prescripciones. Se observa mucha mediación psicofarmacológica, no se observan esquemas de reducción, incluso en las personas que toman dosis altas y en combinación con otros fármacos de riesgo", detallaron en el informe.

En el acta realizada los inspectores dejaron cuenta además que una de las personas que reside en el lugar presenta una "úlcera sacra necrótica que requiere desviamiento quirúrgico, antibióticos y analgesia" y destacaron que "no hay registro de tratamiento antibiótico ni analgésico" para ese residente, ni tampoco hay registro de curaciones.

La subsecretaría de Familia le prohibió a la responsable de la residencia, por un plazo indeterminado, el ingreso de nuevos residentes, así como el regreso de los antiguos que habían sido trasladados.

La investigación se inició por la denuncia del poseedor del inmueble, quien vive al lado de la residencia geriátrica y escuchó en varias oportunidades los gritos y pedidos de ayuda de los abuelos e incluso llamó a la Policía para que lo constate.

En diálogo con LMNeuquén, la representante legal del poseedor, Iris Sandoval, aseguró que "algunos de los abuelos se escapan" y que "piden ayuda", hechos por los que el hombre siempre llamó a la Policía.

"Desde el año 2021 denunciamos la situación del gas clandestino a la ministra de Salud sin respuesta hasta la fecha, es decir que la residencia estaba habilitada con el gas clandestino", afirmó.