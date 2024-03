Grave denuncia contra los hospitales de Neuquén: "Hoy mi mamá está en una bolsa negra dentro de una heladera"

El 10 de marzo, en el Hospital Castro Rendón la atendieron por guardia, le colocaron una vía y controlaron sus signos vitales. "Le dijeron que estaba constipada. Calculo que fue una doctora residente. En todos lados le daban el alta", expresó la denunciante.

Pero resulta que la mujer fallecida tenía 10 litros de líquido en el peritoneo que nadie les pudo explicar. "Yo no quise que se retire, quería que la atienda otro médico", agregó María José, en declaraciones radiales.

Pasaron todo el día en la guardia del Hospital Castro Rendón. Personal de la Policía intervino para calmar los ánimos. "Llegaron seis policías para mí, que peso 64 kilos, mi papá de 81 años y mi mamá en silla de ruedas. La gente les decía que estábamos desde temprano luchando por mi mamá", contó.

Tuvieron que retirarse. En ADOS no había lugar y pasaron al hospital Heller, donde denunciaron que a su madre ni siquiera la examinaron, le dieron Tramadol para calmar sus dolores y le indicaron un estudio por el que hasta la fecha no hubiesen conseguido turno.

"De ahí a la casa. Al otro día escucho que mi mamá agonizaba de dolor y mi papá la lleva al Hospital de Senillosa, donde viven. La internan. Yo estaba desesperada, parecía que solo yo veía la gravedad del caso. Hago la denuncia penal y llamo a la Defensoría. Algo pasaba. Mi mamá tenía 10 litros de líquido entre los órganos y un dolor agudo que solo se le pasaba con morfina", prosiguió la denunciante.

Asimismo, advirtió que "enmascararon el problema todo el tiempo con analgesia".

Murió en su casa en Senillosa

De acuerdo a la denuncia, la mujer fallecida permaneció internada dos días en el Hospital de Senillosa. Al regresar a su casa, falleció el 13 de marzo en los brazos de su hija Malena Gisselle, quien cursa un embarazo de cinco meses y publicó en sus redes un dramático video para que se viralice en reclamo de justicia.

"Muere en sus brazos mirándola con ojos de desesperación por no poder respirar", comentó María José.

"Al sistema no le servía, porque tenía 73 años. A los médicos no les importó. Y no solo mataron a mi mamá, mataron a mi papá, me mataron a mí en vida, porque mi mamá se murió en mis brazos tratando de salvarla. Tuve que verla a los ojos desesperada, queriendo respirar y no poder. Tuve que ver a mi mamá tragándolse la lengua. Tengo cinco meses de embarazo. Mi hijo no va a poder conocer a mi mamá por estos hdp que la abandonaron y la dejaron tirada ¿Por qué, si son seres humanos? Tienen derechos ¿El Pami no paga, cuál es? Si yo no tengo ninguna obra social y me atienden ¿Por qué ellos no, valen menos? Les pido que compartan. Todos vamos a llegar a viejos, no merecen morir como perros", expresó llorando Malena Gisselle.

La denuncia penal fue dirigida contra el Hospital Castro Rendón, por haber "echado" a su madre como si fuese "un perro".

"Pedimos justicia por mi mamá y por todos los abuelos que son abandonados, por todos los abuelos a los que le niegan atención médica", manifestaron.

Todavía no tienen mayores detalles de la autopsia que le realizaron al cuerpo de la mujer, pero están convencidas de que su madre murió como consecuencia de la "negligencia médica".

"La tomografía al cuerpo de mi mamá indicó que tenía materia fecal infiltrada en el apéndice...es decir, dejaron pasar un montón de tiempo. Igualmente, su médica de cabecera nos dijo que nada de lo que salía en el estudio la hubiera matado", reveló María José.

La reacción en las redes sociales

En redes viralizaron el video y los posteos diarios que realizan en busca de justicia. Tanto es así que están convocando a una marcha para el domingo 28, de 18 a 20, en el Monumento a la Madre.

"Convocamos a una marcha pacífica con una vela encendida, en pedido de justicia por la muerte de María Cabrera, víctima del sistema de salud en la ciudad de Neuquén Capital. Hoy fue mi madre, una abuela y esposa. No dejemos que vuelva a ocurrir ¡Que paguen los que tienen que pagar! un título no les sirve de nada si no asumen la responsabildiad de que tienen una vida en sus manos", reza el comunicado.