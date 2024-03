Grave denuncia de la junta interna de ATE en el hospital Castro Rendón

"La Dirección del hospital nos informó que las partidas presupuestarias que manda la Subsecretaria de Salud son muy escasas, esa es la problemática que estamos atravesando ahora", puntualizó el sindicalista.

MIS-Hospital Castro Rendon (1).JPG

Consideró que "ya estamos tocando fondo, ya no alcanzan los alimentos que antes estaban en el depósito -arroz, fideos y verduras- ya no llegan. Frutas no hay, antes se les preparaba un jugo a los pacientes. Carne ya no hay. No está llegando carne vacuna ni de pollo ni de pescado". El delegado dijo que se complicó más la situación por el cambio en la metodología de las compras de los alimentos: comenzaron a hacerse licitaciones semanales o diarias en lugar de las que se hacían antes una vez por mes. Según su opinión, cada vez se compra menos comida para la misma cantidad de destinatarios.

Giménez advirtió que al no haber existencia de insumos para la comida, los cocineros no pueden planificar las preparaciones, sino que van improvisando en función de la mercadería que tienen cada día. Aseguró que por la misma razón los pacientes que requieren dietas especiales no las están recibiendo porque los nutricionistas no pueden elaborar un calendario de alimentación. "Les pueden dar fideos o arroz, lo que se consiga", consignó.

La crisis de los insumos fue enfrentada por la administración provincial de Rolando Figueroa desde el minuto cero de la gestión, que se inició el 10 de diciembre. Instó a la Legislatura a declarar la Emergencia Sanitaria, con la cual el ministro de Salud, Martín Regueiro, sustentó la reorganización de las compras de insumos en torno a los plazos más ágiles que le habilita la excepcionalidad de a situación.

Giménez reclamó que en el Castro Rendón todavía no se normaliza la entrega de algunos elementos de uso diario por el personal del hospital, en general de uso por cuestiones de seguridad sanitaria.

MIS-Hospital Castro Rendon (2).JPG El hombre baleado en Senillosa fue derivado al hospital Castro Rendón.

Nueva dirección en el hospital Castro Rendón

Hace unas semanas, la doctora Silvia Alegría fue designada directora del hospital Castro Rendón luego de la salida de Adrián Lammel, quien se jubiló tras conducir los destinos del nosocomio los últimos 16 años.

La nueva conductora de la institución médica se desempeñó hasta el año pasado al frente de la Terapia Intensiva del hospital capitalino, cargo que desempeñó durante la crisis sanitaria por la pandemia.

"Nosotros le damos todo el apoyo, es una compañera de trabajo", sostuvo Giménez, a la vez que contó que ya tuvieron una reunión con la nueva directora en la que hicieron el planteo por la falta de insumos en la cocina. "Es muy grave la situación, esperemos que el Gobierno nos escuche, el ministro (Regueiro) supuestamente nos escuchó y dijo que esto se tiene que solucionar", concluyó el sindicalista.