Emergencia sanitaria: en cuánto tiempo llegarán los insumos a los hospitales

Regueiro aclaró que el estado de deuda en el sector es de 11.400 millones de pesos. Dijo a LU5 que con la aprobación de esta normativa “lo que nos permite la compra directa es acortar los plazos para gestionarla. No es un cheque en blanco porque esto siempre es auditado y, además, que también se cotizan a destinos proveedores. Es absolutamente transparentes y así debe ser”.

Se accionará ni bien el gobernador firme el decreto y se publique. “Ya tenemos las órdenes de compra de los insumos de primera necesidad hechas y se sale a comprar. Entre 20 y 30 días empiezan a llegar los primeros insumos y entre 3 y 6 meses debiéramos tener un aprovisionamiento de estos insumos que estamos hablando”, estimó el médico.

El Ministro hizo hincapié en que “el escenario es crítico y necesitamos respuestas rápidas. Hoy lo que estamos haciendo es ganando días para para ir poniendo insumos en los establecimientos de salud”.

Será para dar respuesta a los diarios llamados que recibe por parte de directores de hospitales, aunque con esta ley no se solucionará la falta de recurso humano que hay en la provincia. Dijo que no era la idea tampoco. Puntualizó que eso no solamente se resuelve con dinero, “es mucho más amplio y que hay que pensarlo a largo plazo, porque también está el tema de viviendas, de la motivación, de capacitación también y de las residencias”.

Apeló a no perder de vista el objetivo, que es poder proveer al sistema de insumos. “Cualquiera que va a un centro de salud sabe cómo está”, sostuvo y agregó que con esta herramienta “lo que se hace es salir a comprar lo antes posible si no estamos hablando de tres o nueve meses, por eso es lo que hacemos es recortar, quizás a 20 días las entregas. Aunque sigue siendo un escenario dedicado”.

Uno de los que votó en contra de la ley fue el diputado Andrés Blanco del PTS- FITUnidad. El ministro de Salud señaló que “más allá de que votó en contra, él también reconoce el escenario. Lo que discute es la forma, pero él coincidía con que la crisis de insumos es real”. E indicó que “también es cierto que desde el momento en que el presupuesto se acabó en abril y a partir de ahí se generaron deudas”.

Respecto a los cuestionamientos de si estaban al tanto antes de asumir sobre la crítica situación del sector, Regueiro aseguró: “Sabíamos del estado de deudas, pero no de esta cantidad de deuda. Me pasa esto: yo hoy necesitar dar una respuesta real a la comunidad, después analizaremos, haremos la autopsia”.

Añadió que comprende el planteo, “pero la realidad es que hoy necesito poner insumos en los establecimientos de salud y necesito poner insulina en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)”.

El funcionario estimó que para ir normalizando el sistema de salud en el abastecimiento de insumos necesitarán de 9.000 millones de pesos a 10.000 millones de pesos. Sumado al pago de la deuda con proveedores.

"La Legislatura de Neuquén debate en unas sesión express la Emergencia Sanitaria en la provincia Que la salud pública está en emergencia no es algo que descubrió la nueva gestión de Rolando Figueroa. Lxs trabajadorxs y usuarios del hospital vienen denunciando desde hace años los problemas de infraestructura, falta de espacio, condiciones precarias de trabajo y atención, la falta de personal, sobrecarga horaria, falta de aparatología, medicamentos e insumos, que denuncian los laburantes. Desde nuestra banca no acompañamos este proyecto porque no tiene el objetivo de resolver la crisis sanitaria. Lo único que propone es darle superpoderes al Ejecutivo para manejar los recursos a su antojo. Sin presupuesto de emergencia, en base a impuestos progresivos a la renta petrolera, no hay solución de fondo para la salud. La ley propone reestructurar el presupuesto existente pero no dice dónde va a sacar los recursos para las compras directas de insumos y medicamentos. Más que un cheque en blanco es una chequera que no estamos dispuestos a darle a una gestión que dice que recibieron una deuda de $11.400 millones pero no está dispuesto a investigar a las y los responsables. La salud es un derecho, no una mercancía y desde el Frente de Izquierda la vamos a defender en la Legislatura y en las calles junto a lxs trabajadorxs y la comunidad."