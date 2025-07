Grieta y picante debate sobre el desalojo mapuche en Casa de Gobierno: la pelea entre los diputados

SFP Conferencia Mapuche por desalojo en casa de gobierno (7) El desalojo del acampe mapuche frente a Casa de Gobierno no se quedó en el domingo Siguió en un extenso debate político en la semana. Sebastián Fariña Petersen

La diputada Lorena Parrilli fue una de las voces más duras contra el gobernador y el accionar policial. “Esto habla sobre la violencia que nos ha llevado el gobierno de Rolando Ceferino Figueroa, quien se jactaba de ser un neuquino y que claramente cree que la historia empieza cuando él nació, y no cuando realmente en este territorio habitaban hermanos que hoy están reclamando algo que les pertenece", dijo la diputada kirchnerista.

Desalojo mapuche: "Es inaceptable el nivel de violencia"

Y acotó: "Es inaceptable el grado de violencia al cual fueron sometidos ellos y quienes acompañaron todo ese reclamo". La diputada por Unión por la Patria cerró su discurso con un eslogan. "Más gestión, menos balas. Más palabras. Más diálogo. Eso es lo que está pidiendo la comunidad. Más empatía, más comprensión".

lorena parrilli.jpg La diputada por Unión por la Patria, Lorena Parrilli.

"Queda claro y demostrado que lo que no tiene es capacidad de gestión, no solamente cuando no ejecuta los presupuestos, sino también cuando somete a la ciudadanía a este grado de violencia al cual nos tiene acostumbrados a nivel nacional Patricia Bullrich. No vamos a tolerar los neuquinos y neuquinas este atropello que vivimos el día domingo", dijo.

Marcelo Bermúdez: "Felicito al ministro Tobares"

En tanto que el diputado Marcelo Bermúdez del PRO, defendió el accionar de la Policía de Neuquén, que cumplió una orden de desalojo, luego de varios días que las comunidades realizaran una permanencia, con una suerte de acampe y hasta animales. No iban a abandonar la vereda de las calles Roja y Rioja sin que el gobierno provincial otorgue el decreto del reconocimiento de la personería, algo que vienen reclamando desde la anterior gestión provincial.

legislatura sesion destitucion gloria ruiz Marcelo Bermúdez, diputado por el PRO y aliado al gobierno de Rolando Figueroa. María Isabel Sánchez

"Quería dejar asentada mi posición y darles las felicitaciones al ministro (Jorge) Tobares (de Gobierno, y el interlocutor con la Confederación Mapuche del Neuquén), a la Justicia de la provincia de Neuquén y al accionar de la Policía de la provincia de Neuquén", dijo el legislador.

La diputada Julita Ocampo denunció lo que considera un accionar represivo como racista e ilegal. “Golpearon a mujeres, a niños, detuvieron chicos por defender a sus abuelas. Hubo ensañamiento racista y detenciones injustas, incluso a docentes y representantes de derechos humanos. No hubo violencia: hubo brutalidad policial", expresó en el recinto.

En tanto que el diputado peronista Darío Peralta pidió que el proyecto para repudiar la represión se trate sobre tablas y se lo apruebe de forma urgente, algo que fracasó. No obstante, pudo adelantar su postura en un debate que no se formalizó. “Este hecho regresivo del gobierno escondido atrás de la policía no lo compartimos, sobre todo cuando estaban en la vereda reclamando algo que es justo y lo venían reclamando desde hace varios días", dijo.

En línea con el peronismo, Andrés Blanco, del FIT, reclamó que se habilite el debate sin censuras ni dilaciones, pero eso no prosperó. “No podemos limitar nuestras opiniones ni censurar proyectos que incomodan. Nosotros no hacemos acuerdos políticos para que nos voten una cosa y nos devuelva con otros proyectos, esto no lo quieren debatir", sostuvo.

Del otro lado, varios legisladores oficialistas salieron a bancar el operativo. El diputado Ernesto Novoa de Comunidad directamente rechazó el proyecto.

“Todo lo que ha ocurrido se ha ajustado a derecho. La democracia es tolerancia, pero también tiene un límite. Lo que ha ocurrido es una extorsión, una amenaza e intimidación que ni el gobierno de la provincia ni los habitantes de Neuquén se merecen. No se puede afectar la paz social para lograr pretensiones, ni extorsionar", indicó.

Un viejo proyecto de CFK contra los piqueteros

Y Carlos Coggiola, diputado por el partido Neuquén Federal, apeló a un discurso de Cristina Kirchner del año 2014 para denunciar una supuesta “doble vara" en el tratamiento del tema del desalojo, el accionar de la policía y los piquetes.

Carlos Coggiola.png El diputado por Neuquén Federal, Carlos Coggiola, recordó que Cristina Kirchner presentó en 2014 un proyecto para frenar los piquetes y comparó la situación con lo que sucedió en Casa de Gobierno en Neuquén.

“Cristina decía que no puede ser que diez personas corten una calle y no pase nada. Y que había que legislar y que la justicia debía actuar. Ahora, cuando la protesta es contra otro espacio político, salen a rasgarse las vestiduras. Gracias a Dios ahora hay internet y todo queda grabado", ironizó.

Las comunidades Fvta Xayen, Nwewn Kura, Ragnilew Cárdenas y Kelv Kura reclaman la personería jurídica que les corresponde por ley y que viene siendo demorada. Según el gobierno, aún deben cumplir pasos formales para ser reconocidas, como el anclaje territorial, costumbres y una evaluación en territorio.

En el fondo, el conflicto también roza intereses territoriales. Algunas de las tierras donde está el reclamo de las personerías hay campos privados, como en Tratayén. En otras, por ejemplo, en Picún Leufú, está el parque eólico Vientos Neuquinos.

El domingo pasado, la falta de respuesta y la decisión de la Policía de desalojar con una bomba de humo y detenciones en un acampe pacífico frente a Casa de Gobierno dejaron un debate en la política.